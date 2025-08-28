TEKNOFEST Mavi Vatan'da Denizcilik ve Tarih Konuşuldu

TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Festivalde öğrencilerle 'Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği' konferansında buluşan İlber Ortaylı , "Fatih, topçuluğu tatbik ederek yani konvansiyonel silahları tatbikatıyla birlikte yerleştiren bir mühendistir. 15'inci asrın büyük devrimini o yapmıştır" dedi.

TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Festival kapsamında düzenlenen konferanslarda, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Tümamiral Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Mehmet Emre Sezenler, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar öğrencilerle buluştu.

'FATİH 15'İNCİ ASRIN BÜYÜK DEVRİMİNİ YAPMIŞTIR'

Burada bir konuşma yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Alanya ve Sinop ilk tersanelerimizdir. Kontrol etmek için Doğu Akdeniz bile yok. Şimdi bugün Türkiye şartlı bir kuvvet olarak görülüyor, haklı olarak görülüyor ve bahriyeye borçluyuz. Çünkü çok yakın zamana kadar güney sınırlarımızda koruyuculuktan başka bir şey yapamadık. Sınır koyduk. Aktif çekinilen bir kuvvet olamadık. Bunu bahriye sağladı. Bu nasıl oldu? Teknolojisini geliştirdik. Bu teknoloji nasıl gelişti? Bir temel olarak istisnai bir durum olarak Türk askeri teknolojisi dünyadaki gelişmelerin aksine denizciliğin kendinden çıkmış değil topçuluktan çıktı. Onun için çok hoşuma gitti duvarda Fatih Sultan Mehmet'i görmek. Çünkü; Fatih topçuluğu tatbik ederek konvansiyonel silahları tatbikatıyla birlikte yerleştiren bir mühendistir. 15'inci asrın büyük devrimini o yapmıştır. Surların yıkılması denen olay o. Yoksa surları yıkma olayı böyle doğrudan teknolojidir. Şimdi bu teknoloji bizim ordumuzda gelenek olarak donanmada aynı şekilde kara ordusunda devam etmemiş olabilir. Ama 18'inci asrın sonunda mecbur kaldık" dedi.

'TÜRKLERDE 4 DEFA KARADAN GEMİ YÜRÜTME MESELESİ VAR'

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "İstanbul'un Fatih'i ilk yaptığı işlerden birisi Çanakkale'de, Sultaniye ve Kilitbahir diye iki kale yaptırıyor. Fatih, İstanbul'a tehlikenin, Osmanlı'ya tehlikenin, başkente tehlikenin Çanakkale'den geleceğini biliyor. 1915'ten düşünün 450 yıl önce Çanakkale'nin tahkimatının farkına varıyor ve kaleleriyle Çanakkale'yi kapatmaya Fatih başlıyor. Tabii Fatih döneminde ilk defa babası 2'nci Murat zamanında Kara ve Denizlerin Sultanı veya Kara ve Denizlerin Hakanı unvanını Türk padişahları kullanmaya başlıyorlar. Yani 2'nci Murat'tan itibaren artık Deniz Sultanlığı da gündeme geliyor. Tabii İstanbul'un fethinde de denizcilikten kalma bir ismimiz var. Balta Limanı. Fatih'in kaptanıderyası yani başarısız olmuş bir kaptan deryadır ama gemilerini bağladığı yer olduğu için. Baltaoğlu Süleyman Bey'den günümüze gelmiştir. İstanbul'un fethi sırasında gemilerin karadan yürütülmesi daha önce Gazi Umur Bey tarafından uygulanmış bir şeydi. Dünya tarihinde 18 tane Türklerde 4 defa karadan gemi yürütme meselesi var" dedi.