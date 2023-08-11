Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması Hakan Ural hayranlarını kızdırdı

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yerini aldı. Karara göre; oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı. Bu karara karşı çıkan ve o makamın Hakan Ural'ın hakkı olduğunu ifade eden bazı sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

"ERDOĞAN'DAN ETKİLENİYORUM" DEMİŞTİ

Tamer Karadağlı daha önce yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan etkilendiğini belirterek "İnsanları etkileyici bir hitap gücü var. Doğru hitap ediyor. İnsanların anlayabileceği bir dile sahip. Ben de etkileniyorum. Herkes kendi işini yapmalı. Yiğidi öldür hakkını yeme. Ülkemizde bir şeyler yapılmadı mı? 2002'den itibaren asla AK Parti'ye oy vermeyecek, diyeceğin yüzlerce insan tanıyorum, oy verdi. Bir şeylere inanıp veriyor. Bunu eleştirme hakkınız yok. Herkes istediği insana oy verir. Bunu eleştiremezsiniz. Bu benim vatandaşlık hakkım. Sen beni şu partiye oy verdim, diye eleştiremezsin, bu benim içimde hissettiğim bir şeydir" demişti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;