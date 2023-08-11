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Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması Hakan Ural hayranlarını kızdırdı

Kültür Sanat Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Yapılan bu atama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Hakan Ural hayranları "O makam Hakan Ural'ın hakkıydı" şeklinde paylaşımlar yaparak kararı eleştirdi.

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yerini aldı. Karara göre; oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı. Bu karara karşı çıkan ve o makamın Hakan Ural'ın hakkı olduğunu ifade eden bazı sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

"ERDOĞAN'DAN ETKİLENİYORUM" DEMİŞTİ

Tamer Karadağlı daha önce yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan etkilendiğini belirterek "İnsanları etkileyici bir hitap gücü var. Doğru hitap ediyor. İnsanların anlayabileceği bir dile sahip. Ben de etkileniyorum. Herkes kendi işini yapmalı. Yiğidi öldür hakkını yeme. Ülkemizde bir şeyler yapılmadı mı? 2002'den itibaren asla AK Parti'ye oy vermeyecek, diyeceğin yüzlerce insan tanıyorum, oy verdi. Bir şeylere inanıp veriyor. Bunu eleştirme hakkınız yok. Herkes istediği insana oy verir. Bunu eleştiremezsiniz. Bu benim vatandaşlık hakkım. Sen beni şu partiye oy verdim, diye eleştiremezsin, bu benim içimde hissettiğim bir şeydir" demişti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması Hakan Ural hayranlarını kızdırdı

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması Hakan Ural hayranlarını kızdırdı

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması Hakan Ural hayranlarını kızdırdı

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması Hakan Ural hayranlarını kızdırdı

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması Hakan Ural hayranlarını kızdırdı

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması Hakan Ural hayranlarını kızdırdı

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması Hakan Ural hayranlarını kızdırdı

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması Hakan Ural hayranlarını kızdırdı

Haberler.com - Kültür Sanat

Tamer Karadağlı Hakan Ural Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (6)

meko:

Hakan uralın tiyatro ile ne ilgisi,bilgisi var nede sanatı var

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Zeki Baskaya:

Hakan Ural kim? Konservatuar mezunu mu? Kaç tiyatroda oynamış? Yada hiç tiyatro oyunu var mı? Konservatuar tiyatro bölümü bitirenlerin neler yaşadığını yada nasıl geçindiklerini biliyor mu? Atama hakkaniyetlidir. Kimse başka yerlere çekmeye çalışmasın

Cevap Yaz1084Yayından Kaldır
meko:

İlkokul mezunu bir kişiyi yakıştırdıkları yere bak tiyatro genel müdürülüğü

02Yayından Kaldır
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