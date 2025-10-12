SULTANBEYLİ Belediyesi tarafından düzenlenen 9'uncu Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı. Açılış töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "9'uncusunu düzenlediğimiz Sultanbeyli Kitap Fuarı'nı 'Okuyan Aile, Düşünen Nesil' mottosuyla hazırladık. Sultanbeyli Kitap Fuarı'nda 100 yayınevi, 75 yazar okurlarıyla buluşuyor. Marka değeri yüksek bir kitap fuarı" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı. Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın yanı sıra, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve çok sayıda davetli ile kitapsever katıldı. Açılış konuşmalarının ardından protokolün katılımıyla kurdele kesildi. Ardından kitap fuarında yer alan stantları tek tek ziyaret eden Tombaş, vatandaşlarla selamlaştı.

9'uncu Sultanbeyli Kitap Fuarı'nın onur konuğu ise Prof. Dr. Mustafa Kara oldu. 9 gün sürecek fuar süresince, Altay Cem Meriç, Mustafa Karataş, İsmail Hakkı Aydın, Saliha Erdim, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hulki Cevizoğlu, Nurullah Genç dahil 75 yazar okurlarıyla buluşacak. İmza günleri ve söyleşi programları düzenlenecek.

100 YAYINEVİ, 75 YAZAR, ON BİNLERCE KİTAP

7'den 70'e herkesi kitap fuarına davet eden Tombaş, "Sultanbeyli Kitap Fuarı, her geçen gün marka değerini yükseltiyor. Kültür ve sanat alanına yaptığımız yatırımlarımızı artırıyoruz, çünkü önemsiyoruz. Medeniyetimizin düşünce derinliğini, ilim aşkını ve hikmet yolculuğunu yeni nesillere aktarabilmek adına kültür ve sanata destek olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin önde gelen 100 yayınevi ve 75 yazar fuarımızda yer alıyor. Söyleşiler, imza günleri ve kültürel etkinliklerle dopdolu bir kültür şöleni yaşayacağız. 19 Ekim Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek kitap fuarımıza herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Tombaş, "Sultanbeyli her alanda kendini geliştiren, değiştiren, dönüştüren bir ilçedir. Bunu da geçtiğimiz cumartesi günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile 41 eserin açılışını, 9 eserin de temel atma törenini yaparak gösterdik. Aynı hızda devam ediyoruz. Şu anda 9'uncusunu düzenlediğimiz Sultanbeyli Kitap Fuarı'nı 'Okuyan Aile, Düşünen Nesil' mottosuyla hazırladık. Sultanbeyli Kitap Fuarı'nda 100 yayınevi, 75 yazar okurlarıyla buluşuyor. Marka değeri yüksek bir kitap fuarı. Vatandaşlarımızın ve kitapseverlerin buluşma noktası haline gelen, her yıl heyecanla beklediği bir fuar. Şu anda da çok güzel bir atmosfer var ve bunu hep beraber görüyoruz" dedi.

Tombaş, "Sultanbeyli, İstanbul'un en genç nüfusuna sahip ilçesi. Bu nedenle özellikle kitap, sanat ve gençlik projeleriyle öne çıkan bir ilçe. Amacımız, gençlerimizin isteklerine, taleplerine ve beklentilerine cevap verebilmek. Fuar alanında gezdiğimizde, ilkokuldan itibaren gençlerimize hitap eden birçok kitabı görebiliyorsunuz. Yine birçok yazarın burada buluştuğunu göreceksiniz. Sultanbeyli'nin genç nüfusunun avantajını, kültür ve sanat alanında en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.