Fethiye’de Arsenal ve PSG taraftarı arasında kavga çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Psg'nin Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek kupaya uzanmasının ardından Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerginlik yaşandı. Maçı birlikte takip eden bazı Arsenal ve PSG taraftarları arasında kavga çıktı.

FİNALİN ARDINDAN GERGİNLİK YAŞANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal arasında oynanan mücadele futbolseverlere büyük heyecan yaşattı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada PSG, penaltı atışları sonucunda kupaya uzandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise Fethiye'de istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre maçı takip eden Arsenal ve PSG taraftarları arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer futbolseverler yaşanan gerginliği ayırmak için müdahalede bulundu.

ÇEVREDE KISA SÜRELİ PANİK OLUŞTU

Kavga nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olayın büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi. Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

FİNALİN HEYECANI TAŞTI

PSG'nin tarihi zaferi sonrası dünyanın birçok noktasında kutlamalar yapılırken, Fethiye'de yaşanan gerginlik final gecesinin dikkat çeken olaylarından biri oldu. Taraflar arasındaki tartışmanın maçın ardından yaşanan duygusal atmosfer nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.