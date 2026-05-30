İspanyol bayrağı yere düştü, Kral VI. Felipe hiç bir şey yapamadı

İspanya’da düzenlenen Silahlı Kuvvetler Günü askeri geçit töreninde, milli marşın çalındığı sırada büyük bir şanssızlık yaşandı. Göndere çekilen dev İspanya bayrağı, direğin makarasının kırılması sonucu bir anda yere düştü. O esnada asker selamında olan İspanya Kralı VI. Felipe, her saniyesine tanıklık ettiği bu şanssız an karşısında saygı duruşunda olması nedeniyle yerinden kıpırdayamadı ancak donakalan yüz ifadesi ve bakışları törendeki derin şaşkınlıkla üzüntüyü her yönüyle anlattı.

PRENSES LEONOR’UN İLK BAŞKANLIK HEYECANI GÖLGEDE KALDI

Barselona'nın Vigo şehrinde cumartesi günü gerçekleştirilen dev organizasyon, İspanya Kraliyet Ailesi için ayrı bir önem taşıyordu. 3.700 asker, 70'ten fazla uçak, 109 araç ve 32 motosikletin katıldığı bu görkemli Silahlı Kuvvetler Günü askeri geçit törenine, Prenses Leonor ilk kez başkanlık ediyordu. Ancak tören, askeri gücün büyüklüğü veya Prenses’in bu ilk deneyimi ile değil, İspanya milli marşı çalınırken göndere çekilen bayrağın yere düşmesiyle hafızalara kazındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: MAKARA KIRILDI

İspanya Savunma Bakanlığı kaynaklarının Efe haber ajansına aktardığı bilgilere göre, resmi sembolün yere düşmesine direğin tepesindeki makara mekanizmasının kırılması neden oldu. Yaşanan kazanın ardından Kral Felipe VI, duruma hızlıca müdahale edilmesini isteyerek düşen bayrağın derhal Kraliyet Muhafızları’na ait başka bir bayrakla değiştirilmesi talimatını verdi.

KRAL SELAMDA KAHROLDU, SOSYAL MEDYA İRONİYLE SALLANDI

Görüntülerde, milli marş eşliğinde asker selamı veren Kral Felipe’nin, bayrağın saniyeler içinde aşağı kayışını çaresizce izlediği anlar kameraya yansıdı. Resmi protokol gereği saygı duruşunu bozmayan ve heykel gibi yerinde sabit kalan Kral'ın, tören boyunca yüzüne yansıyan şoke olmuş ve gergin ifadesi gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

Kaza kısa sürede sosyal medyada da büyük tartışma yarattı. Eski Katalonya lideri Carles Puigdemont, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ironik bir tweet’te "İspanya'nın bayrağı düştü" ifadesini kullanarak olaya göndermede bulundu.

AKSİLİKLER PEŞ PEŞE GELDİ: UÇUŞLAR VE PARAŞÜT ATLAYIŞI İPTAL

Törendeki tek şanssızlık bayrağın düşmesi olmadı. Vigo şehrinde aniden bastıran kötü hava koşulları nedeniyle, gökyüzünde İspanyol bayrağının renklerini taşıyan dumanlarla hava geçit törenine başlangıç yapması planlanan savaş uçaklarının uçuşu tamamen iptal edildi. Aynı olumsuz hava şartları yüzünden halkın merakla beklediği paraşütçü birliğinin özel atlayış gösterisi de gerçekleştirilemedi. Tüm bu aksiliklere rağmen tören, yeni bayrağın çekilmesi ve kara birliklerinin geçişiyle tamamlandı.