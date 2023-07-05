Selimiye Camii kim yaptı? Selimiye Camii nerede, hangi ilimizdedir? Selimiye Camii'nin hikayesi nedir? merak ediliyor. Selimiye Camii, Osmanlı padişahı 2. Selim döneminde Osmanlı'nın önceki başkenti Edirne'de bulunan bir camiidir. Selimiye Camii kim yaptı? Selimiye Camii nerede, hangi ilimizdedir? Selimiye Camii'nin hikayesi nedir? araştırılıyor. Selimiye Camii kim yaptı? Selimiye Camii nerede, hangi ilimizdedir? Selimiye Camii'nin hikayesi nedir? gündeme geliyor. Peki, Selimiye Camii kim yaptı?

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SELİMİYE CAMİİ KİM YAPTI?

Selimiye Camii'yi "ustalık eserim" diye nitelendirdiği Mimar Sinan, 1569-1575 yılları arasında II. Selim'in emriyle yaptırılmıştır.

SELİMİYE CAMİİ NEREDE?

Edirne'nin ve aynı zamanda Osmanlı Döneminin simgesi olan cami; 1569-1575 yılları arasında II. Selim'in emriyle yaptırılmıştır. Çok uzaklardan dört minaresi ile göze çarpan yapı, kurulduğu yerin seçimiyle Mimar Sinan'ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da gösterir. Kesme taştan yapılan cami iç bölümüyle 1620 metrekare, tümüyle ise toplam 2475 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Selimiye Camii, yerden yüksekliği 43.28 metre olan 31.30 metre çapındaki kubbesiyle ilgi çeker.

SELİMİYE CAMİİ HANGİ İLİMİZDEDİR?

Selimiye Camii, Edirne ilinde bulunuyor.

SELİMİYE CAMİİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Selimiye Camii, yerden yüksekliği 43.28 metre olan 31.30 metre çapındaki kubbesiyle ilgi çeker.

Kubbe, 6 metre genişliğindeki kemerlerle birbirine bağlanan 8 büyük payeye oturur. Mimar Sinan'ın yarattığı 8 dayanaklı cami planının en başarılı örneğidir. Caminin 3.80 cm çapında, 70,89 m yüksekliğindeki üçer şerefeli dört zarif minaresi vardır. Giriş yönündeki her şerefeye ayrı ayrı yollardan, diğer ikisine ise tek yolla çıkılmaktadır.

Cami, mimari özelliklerinin erişilmezliği yanında taş, mermer, çini, ahşap ve sedef gibi süsleme özellikleriyle de son derece önemlidir. Mihrap ve mimberi mermer işçiliğinin başyapıtlarındandır. Ortasındaki 12 mermer sütuna oturan müezzin mahveli, altın varaklı edirnekari kalem işleriyle klasik dönemin en güzel örneklerindendir. Yapının çini süslemelerinin, Osmanlı ve dünya sanatında ayrı bir yeri vardır. 16. yy. çiniciliğinin en güzel örnekleri olan bu çiniler, sıratlı tekniğinde olup İznik'te yapılmıştır.

Selimiye Camii'nin taş duvarlarla çevrili geniş dış avlusunda, Dar-ül- Sübyan, Dar-ül-Kurra ve Dar-ül-Hadis yapıları bulunmaktadır. Bu yapılardan Dar-ül-Hadis bölümü Türk-İslam eserleri müzesi olarak kullanılmaktadır. Dar-ül Kura bölümü ise Vakıf Eserleri müzesidir. Cami terasının altında yer alan Arasta çarşısı, III.Murat zamanında Selimiye'ye gelir sağlaması amacıyla yaptırılmıştır. İlk sırası Mimar Sinan tarafından yapılmış, daha sonra Mimar Davut Ağa tamamlamıştır.

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 19-29.06.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 35. Dönem Toplantısında alınan 35 COM 8B.37 sayılı karar ile 1. ve 4. kriterler kapsamında kültürel varlık olarak Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmiştir.

SELİMİYE CAMİİ'NİN HİKAYESİ NEDİR?