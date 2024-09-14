Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi

Efsanevi rock grubu Jane's Addiction'ın Cuma gecesi Boston'daki konseri, beklenmedik bir şekilde sona erdi. Solist Perry Farrell ve gitarist Dave Navarro arasında çıkan kavga, hayranları şoke etti ve grubun geleceğini belirsizliğe sürükledi.

Görgü tanıklarına göre, konser boyunca grup üyeleri arasında artan bir gerginlik vardı. 'Mountain Song' sırasında başlayan sözlü atışma, 'Ocean Days' şarkısının sonunda fiziksel bir kavgaya dönüştü. Farrell'ın Navarro'ya saldırmasıyla konser aniden durdu.

Güvenlik ekibi hızla müdahale ederek Farrell'ı sahneden uzaklaştırdı. Kısa bir aradan sonra, Navarro, basçı Eric Avery ve davulcu Stephen Perkins tekrar sahneye çıkarak hayranları selamladı.

Bu olay, grubun 15 yıl aradan sonraki ilk turnesi sırasında gerçekleşti. Daha önce New York'taki konserde de sorunlar yaşandığı biliniyordu. Farrell'ın ses problemleri olduğunu açıklaması, grubun zorlu bir süreçten geçtiğini gösteriyordu.

Sosyal medyada yorumlar yapan hayranlar, grubun geleceği hakkında endişelerini dile getirdi. Bir hayran, "Kesinlikle bu Jane's Addiction'ın son günüydü," diye yazdı.

Grubun menajerliğinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Turnenin devam edip etmeyeceği ve grubun geleceği şu an için belirsizliğini koruyor.

Jane's Addiction'ın bu olaydan sonra nasıl bir yol izleyeceği, rock müzik dünyasında merakla bekleniyor.