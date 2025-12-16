Haberler

Özlem Süer, Amazing Thailand Yaratıcı Kültür Elçisi olarak duyuruldu

Özlem Süer, Amazing Thailand Yaratıcı Kültür Elçisi olarak duyuruldu
Tayland Turizm Otoritesi, Tayland kültürünün Türkiye'de daha yaratıcı ve çok katmanlı bir perspektifle tanıtılması amacıyla İstanbul'da özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte moda tasarımcısı ve akademisyen Özlem Süer'e, 2026 yılı için Amazing Thailand Yaratıcı Kültür Elçisi (Türkiye) unvanı takdim edildi. Etkinlik, Türkiye'nin farklı alanlarda öne çıkan başarılı kadınları, akademisyenler, sanat ve kültür dünyasından davetliler ile sınırlı sayıda özel konuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tayland Turizm Otoritesi tarafından Tayland kültürünün Türkiye'de daha yaratıcı ve çok katmanlı bir perspektifle tanıtılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'da özel bir davet düzenlendi. Özlem Süer House'ta gerçekleşen etkinlik, Pera Thai'nin gastronomi katkılarıyla hayata geçirildi.

Özlem Süer, Amazing Thailand Yaratıcı Kültür Elçisi olarak duyuruldu

BÜTÜNCÜL BİR DENEYİM

Moda, kültür ve deneyimin bir araya geldiği davette, moda tasarımcısı ve akademisyen Özlem Süer'e, 2026 yılı için Amazing Thailand Yaratıcı Kültür Elçisi (Türkiye) unvanı takdim edildi. Gecede Tayland estetiği; çağdaş tasarım yaklaşımı ve gastronomi aracılığıyla misafirlere bütüncül bir deneyim olarak sunuldu.

Özlem Süer, Amazing Thailand Yaratıcı Kültür Elçisi olarak duyuruldu

Etkinlik, Türkiye'nin farklı alanlarda öne çıkan başarılı kadınları, akademisyenler, sanat ve kültür dünyasından davetliler ile sınırlı sayıda özel konuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Özlem Süer, Amazing Thailand Yaratıcı Kültür Elçisi olarak duyuruldu

"TAYLAND KÜLTÜRÜNÜ TÜRKİYE'DE YALNIZCA ANLATMAK DEĞİL, HİSSETTİRMEK İSTİYORUZ"

Davette söz alan Tayland Turizm Otoritesi Türkiye Temsilcisi Fatma Güner Üstüner Pala, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Tayland kültürünü Türkiye'de yalnızca anlatmak değil, hissettirmek istiyoruz. Bugün, bu yaklaşımı yaratıcı bir bakış açısıyla ileri taşıyacak çok değerli bir ismi bu yolculuğa davet ediyoruz."

Özlem Süer, Amazing Thailand Yaratıcı Kültür Elçisi olarak duyuruldu

15 PARÇALIK KAPSÜL KOLEKSİYON

Pera Thai, etkinlik boyunca Tayland mutfağının karakteristik tatlarını yansıtan özel sunumlarıyla deneyimi tamamladı. Uzun yıllardır Tay mutfağını Türkiye'de temsil eden marka, gecenin duyusal atmosferine güçlü bir gastronomi katmanı ekledi.

Özlem Süer, Amazing Thailand Yaratıcı Kültür Elçisi olarak duyuruldu

Etkinliğin kapanışı, Tayland'ın geleneksel Loy Krathong festivalinden esinlenen sembolik bir ritüelle gerçekleştirildi. Davetliler, yeni yıla dair dileklerini paylaştıkları bu ritüel aracılığıyla, Tay kültüründe ışık ve yenilenme kavramlarıyla buluşturuldu.

Özlem Süer, Amazing Thailand Yaratıcı Kültür Elçisi olarak duyuruldu

Expotion, ünlü model Alona Kral'ınkoreografisiyle, ajansı CelebrityLab tarafından organize edildi. 10 modelin yer aldığı gösteride, Thailand'ın ruhuna uygun 15 parçalık kapsül koleksiyon sunuldu.

Özlem Süer, Amazing Thailand Yaratıcı Kültür Elçisi olarak duyuruldu

Etkinlik, 2026 yılında hayata geçirilecek yeni projelere uzanan bu yaratıcı iş birliğinin devam edeceğine işaret ederek sona erdi.

Özlem Süer, Amazing Thailand Yaratıcı Kültür Elçisi olarak duyuruldu

Etkinlikte Azra Akın, Çiğdem Kamer, Özlem Güsar, Armağan Durbakayım, Ecz. Ezgi Nevçehan, Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Prof. Dr. Sevcan Akesi, Banu Sağanak, Dr. Arın Saydam, Özge Zeki, Sümeyra Teymur ve cemiyetin renkli isimleri yer aldı…

