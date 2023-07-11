MFÖ üyeleri, 52 yıllık dostları Özkan Uğur'a sahnede veda etti: Nasıl da gittin Özkanım, böyle bırakılmaz ki

Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 52 yıllık dostu Özkan Uğur'a sahnede veda etti. Güner ve Alanson, Uğur'a veda konuşma yaparken gözyaşlarına boğuldu. Alanson konuşmasında MFÖ şarkısıyla dostuna veda ederek "Yalnız gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Özkancım, ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım, böyle bırakılmaz ki." dedi.

Cumartesi günü hayatı kaybeden Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. MFÖ grubu 52 yıllık dostları ve iş arkadaşlarına sahnede veda etti. Mazhar Alanson ve Fuat Güner, konuşmakta güçlük çekti. Güner ," Hiçbir söz ve hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz Özkan'ım yeniden buluşmak üzere hoşça kal" dedi. Mazhar Alanson ise "Biz nasıl unutacağız. Ne yapacağız çaresiz. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum. "Özkancım, ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım, böyle bırakılmaz ki." ifadelerini kullandı.

AKM'DE TÖREN DÜZENLENDİ

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, son yolculuğuna uğurlandı. AKM'de düzenlenen törene sanatçılar katılırken, Özkan Uğur'un tabutunun başına sanat hayatı boyunca yol arkadaşı olan gitarı konuldu.Uğur'un ölümüyle yıkılan Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmak için çıktıkları sahnede güçlükle ayakta durmakta güçlük çekti.

FUAT ÜNER: 52 YILLIK DOSTUMDU

MFÖ Grubu'nun üyelerinden Fuat Üner 52 yıllık dostuna veda ederken "Özkan bu salonda bulunan herkes için hatta ülkemizdeki herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü olarak tanır, kimileri sahne sanatçısı, kimileri ise neşeli ve iyi kalpli bir ağabey olarak tanır. Ama benim için tam 52 yıllık dostum, iş ortağım. Hiçbir söz ve hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz Özkan'ım yeniden buluşmak üzere hoşça kal" dedi.

"NASIL DA GİTTİN ÖZKANIM, BÖYLE BIRAKILMAZ Kİ"

Törende ayakta güçlükle duran ve gözyaşlarına hakim olamayan Mazhar Alanson ise şunları söyledi; "Özkan'ım şu anda burada olduğunu hissediyorum. Konuşma hazırlayamadım ama 2-3 gündür halimiz darmaduman. Meşhur lafları vardır. 3'ümüz kimsenin anlamamasını istediğimiz konuyu kuş diliyle konuşurduk. Bunu herkes biliyor. Biz yakınları zaten biliyoruz. Özkancım herhalde sen de hissediyordun ama bu kadar sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun. Meğer bütün Türkiye severmiş seni. Tanıyan tanımayan herkes herkes. Biz nasıl unutacağız. Ne yapacağız çaresiz. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum; 'Özkancım, ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım, böyle bırakılmaz ki."