Nasreddin Hoca fıkraları minik yürekler tarafından canlandırıldı

KONYA - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen 7. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finalleri tamamlandı. 6 bölge birincisinin Türkiye birinciliği için kıyasıya rekabet ettiği yarışmada Türkiye birinciliğini İç Anadolu Bölgesinden Eskişehir takımı kazandı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye finalinde, birincilik için ter döken minikler, usta tiyatroculara taş çıkartan rol yapma yetenekleri, dekor ve kostümleri ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yarışmanın jüriliğini Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Çetin Altay, Tiyatro-Dizi ve Sinema Oyuncusu Buket Dereoğlu'nun yanı sıra Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Prof. Dr. Sinan Gönen, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu yaptı. Yarışma sonucunda, Türkiye birinciliğini 'Zaman Yolcuları' rumuzuyla İç Anadolu Bölgesini temsil eden Eskişehir takımı kazandı. İkinciliği 'Sahnenin Yıldızları' rumuzuyla Doğu Karadeniz Bölgesi, üçüncülüğü ise 'Mutlu Çocuklar' rumuzuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi takımları kazandı. Diğer finalist takımlara ise özel ödüller kapsamında 5'er bin TL para ödülü verildi. Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü 'Gaşık' rumuzuyla Marmara Bölgesine, Nimetullah Nahçivani Özel Ödülü 'Kır Çiçekleri' rumuzuyla Ege Bölgesine ve son olarak Tarık Buğra özel ödülü ise 'Aklın Hocası Nasreddin' rumuzuyla Doğu Anadolu Bölgesine verildi. Yarışma sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından yarışmanın jürilerine plaket takdim edildi.

Başkan Akkaya yaptığı konuşmada, "Nasreddin Hoca'nın hikayeleri, sadece gülümsememizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda derin düşünceye sevk eder ve yaşamımızın farklı alanlarına ışık tutar. Hoca'nın adını yalnızca ülkemizde değil; Türkistan'dan Kafkasya'ya, İran'dan Mısır'a, Akdeniz kıyılarından Kırım'a ve Balkanlar'a kadar her yerde duymak mümkündür. Onun zekası, mizahı ve hikmeti, yüzyıllardır insanları etkilemeye devam etmektedir" dedi.

"Minik yüreklerin hepsi çok güzel bir kabiliyet sergiledi"

Akşehir'de bu yıl 7'incisi düzenledikleri Fıkra Canlandırma yarışmasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Akkaya, "Yarışmada Eskişehir ilimiz birinci oldu. Trabzon ilimiz ikinci, Şanlıurfa ilimizde üçüncü oldu. İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu olarak ilk 3 dereceyi paylaştılar. Bu minik yüreklerin hepsi çok güzel bir kabiliyet sergilediler. Hepsini gözlerinden öpüyorum ama tabi ki içlerinden en iyisini seçme anlamında jürilerimizde zorlanarak birbirine çok yakın bir puanla derecelendirmeyi yaptı. İnşallah her geçen gün bu yarışmamıza katılımın artacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Onlar ilerdeki meslektaşlarım"

Yarışmada jüri üyeliği yapan Tiyatro-Dizi ve Sinema Oyuncusu Buket Dereoğlu da, çok etkilendiğini belirterek, "Çok mutlu oldum, çok güzel bir yarışma oldu. Bir kere küçük öğrenci kardeşlerimizin bu işe bu kadar ciddi hazırlanmış olmaları ki meslektaşlarım olarak ilerideki, ilerde onları öyle görüyorum çünkü ben. Ben çok duygulandım. Bütün bir program boyunca ağladım. Çok onur duydum ayrıca. Dekorları çok güzel, çok güzel hazırlanmışlar. 6 farklı bölgeden gelmişler. Burada kendi aralarında inanılmaz bir rekabet var. Aynı zamanda son derece yarışma sevinci ve heyecanı üzerlerinde. Birbirlerine kibar ve nazikler. Sahne kurallarına, adabına son derece uyan miniklerdi. Biz böyle değildik, ne kadar güzel yetişmişler, ne kadar mutlu oldum. Velilerine, öğretmenlerine buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü bu güzellikte ailelerin ve öğretmenlerinde çok büyük emeği var" diye konuştu.

Yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Çetin Altay ise, çocuklardan daha heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu yıl 7'incisi yapıldı bu yarışmanın. İnşallah 70'incisi de yapılır. Nasreddin Hoca şenlikleri gibi olur. Çocukların hepsi çok iyiydi ama tabi böyle anlık eksiklikler, heyecanlar oluyor ve bir birinci seçmek zorundayız ama gerçekten hepsi çok iyiydi. Dolayısıyla ben de çok heyecanlandım. Çocukların hepsini tebrik ettim. Çok güzel bir şey inşallah, seneye de burada oluruz ve senelerce devam eder. Hem kültürümüze sahip çıkıyor olmak, hem de çocuklarımızı böyle sanata, tiyatroya teşvik etmek, yönlendirmek muhteşem bir şey, çok güzel bir gündü" dedi.

Birinci olmanın sevincini gözyaşı dökerek yaşadılar

Yarışmada birinciliği kazanan ekipteki minik öğrenciler birinci olmanın sevincini gözyaşı dökerek yaşadı. Yarışmaya katılan minik öğrencilerde yarışmanın çok güzel olduğuna değinirken, Akşehir Belediyesine bu güzel yarışma için teşekkür ettiler. Yarışmada dördüncü olan grubun üyesi bir öğrencide "Biz dördüncü olduk ama biz kalbimizde birinciyiz" ifadelerini kullandı.