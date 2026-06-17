Mersin ve Sivas'tan kültür köprüsü

Mersin ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen halk dansları gösterisi, Mersin Opera ve Bale Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Farklı yörelere ait halk oyunlarının sahnelendiği program, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Mersin ve Sivas Halk Dansları Gösterisi', kültürel zenginliği sahneye taşıdı. Program, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait halk oyunlarını bir araya getirerek adeta kültür mozaiği oluşturdu. Gösteriye Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ile Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan da katılarak ekiplerin performansına eşlik etti. Program kapsamında İzmir, Gaziantep, Silifke, Antalya, Trabzon, Adana, Sivas ve Artvin yörelerine ait halk oyunları sahnelendi. Renkli kostümler ve yöresel ezgiler eşliğinde sunulan gösteriler, salondaki izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen programda sahnelenen performanslar, izleyicilerden tam not aldı. Yöresel kıyafetler ve geleneksel müzikler eşliğinde gerçekleşen gösteri, geceye damga vururken izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı