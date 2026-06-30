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Batman'da aileler arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Batman'da aileler arasında silahlı kavga: 4 yaralı Haber Videosunu İzle
Batman'da aileler arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Olayın ardından hastanede çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

  • Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı.
  • Aynı aileden 4 kişi (20, 27, 24 ve 60 yaşlarında) yaralandı.
  • Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, hastane çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.

AİLELERİN KAVGASINDA SİLAHLARIN KONUŞTU

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Uzunçayır köyünün Üzümlü mezrasında iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda aynı aileden 20 yaşındaki A.E. (kadın), 27 yaşındaki E.E., 24 yaşındaki E.E. ve 60 yaşındaki A.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından olası yeni bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Jandarma ekipleri, silahlı kavganın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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