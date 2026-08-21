Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılı İçin Hazırlıklar Tamam

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesindeki tarihi milli parkta hazırlıklar devam ediyor.

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla 24-26 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikler öncesi Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda hazırlıklar sürüyor. İlçenin Danişmentgazi Mahallesi'nde 238 hektarlık alanda kurulan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, 24-26 Ağustos'ta tarihi, kültürel ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapacak. 1071 adımlık Fetih Yolu, merasim ve hitabet alanı, namazgah, yürüyüş ve dinlenme alanları, hipodrom, okçuluk ve cirit alanları ile güreş sahasının bulunduğu milli parkta, etkinlikler öncesi çalışmalar yoğunlaştırıldı. Han Otağı ile Türk boylarını temsil eden tematik çadırların kurulduğu alanda peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelinirken, ziyaretçilerin sıcak havadan etkilenmemesi amacıyla gölgelendirme alanları ve serinletme sistemleri oluşturuldu. Kutlamalar kapsamında geleneksel spor gösterileri, atlı okçuluk, atlı cirit, atlı savaş sanatları ve güreş müsabakalarının yanı sıra çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar ve gençler için oluşturulacak alanlarda da geleneksel oyunlar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen 26 Ağustos'taki programa yurdun dört bir yanından binlerce kişinin gelmesi beklenirken, etkinlik alanındaki hazırlıkların 24 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

Tören alanında incelemelerde bulunan Muş Millet Vekili Mehmet Emin Şimşek, "Her geçen yıl daha coşkulu bir şekilde bunu kutluyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu yıl onuncu kez peş peşe Malazgirt'te olması ve Sultan Alparslan ile askerlerine verdiği değerden dolayı burada ciddi bir kutlama gerçekleştiriliyor. Anadolu'nun her tarafından Malazgirt'e gelenler var. Onları buradan selamlıyor, davet ediyoruz ve diyoruz ki 955'inci yılımızda yine biz burada hazırız. Sultan Alparslan ve askerlerinin torunları olarak herkesi buraya davet ediyoruz. Tüm hazırlıklarımız tamamdır. Misafirlerimiz, komşularımız ve Anadolu'nun her tarafından gelenler başımızın tacıdır. Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'e verdiği ehemmiyet ve öneme binaen biz de burada coşkulu bir şekilde 26 Ağustos sabahında Cumhurbaşkanımıza, devlet erkanımıza ve tüm misafirlerimize "Hoş geldiniz" diyeceğiz. Allah'ın izniyle her yıl Malazgirt'te ve ilimize bir katma değer olarak bu güzel heyecan ve güzel ortam katkı sağlıyor. Biz de bunun sevincini yaşıyoruz. Biz buradayız, hazırız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün misafirlerimizi Malazgirt'e davet ediyoruz" dedi.

Anadolu'nun anahtarı olan Malazgirt'te çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, "İnşallah 24, 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde SoloTürk'ün düzenleyeceği uçak gösterileri, yine bunların yanında güreş yarışları, at yarışları olacak. Bu alanda bütün gençlerin, çocukların, etkinliğe gelen tüm vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin vakit geçirebileceği alanlar inşallah düzenliyoruz. Yine inşallah Mevlit Kandili programımız olacak. Tüm hemşehrilerimizle birlikte Mevlit Kandili'mizi inşallah milli parkımızın içerisinde, namazgah alanında idrak etmiş olacağız. Yine bunların yanında 25 Ağustos'ta Sinan Akçıl konserimiz de olacak ve vatandaşlarımıza keyifli bir vakit geçirmeyi hedefliyoruz. 26 Ağustos tarihinde ise Sayın Cumhurbaşkanımız ilçemize teşrif edecekler ve orada çok coşkulu bir kalabalıkla Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamış olacağız. Malazgirt'in 26 Ağustos 1071 tarihindeki coşkusuyla, heyecanıyla bütün hemşerilerimizle buluşmak için can atıyoruz. Vatandaşlarımızı, arkadaşlarımızı inşallah 26 Ağustos'ta Malazgirt'te bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı