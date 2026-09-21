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Kütahya'da Hüsn-i Hat kursunda geçen yıldan kayıtlı yaklaşık 50 kursiyer bulunuyor

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Kütahya'da Hüsn-i Hat kursunda geçen yıldan kayıtlı yaklaşık 50 kursiyer bulunuyor
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Kütahya'daki Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Hüsn-i Hat kursu, öğrenci ve yetişkinlerin yoğun katılımıyla sürüyor. Hattat Ahmet Türk'ün verdiği kursta geçen yıldan kayıtlı yaklaşık 50 kursiyer bulunuyor, yeni dönemde katılımın artması bekleniyor.

Kütahya'da öğrenci ve yetişkinlere yönelik düzenlenen Hüsn-i Hat kursu, geleneksel Türk-İslam sanatlarına ilgi duyan vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kursa geçen yıldan kayıtlı yaklaşık 50 kursiyer katılırken, yeni dönemde kursiyer sayısının daha da artması bekleniyor.

Yeşil Camii İmam Hatibi ve hattat Ahmet Türk tarafından verilen kursta, kursiyerlere hüsn-i hat sanatının temel kuralları, yazım teknikleri ve sanatın incelikleri aktarılıyor. Farklı yaş gruplarından öğrencilerin katıldığı kursta, özellikle gençlerin geleneksel bir sanat dalıyla tanışması ve bu sanatın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Hüsn-i hat sanatının kendine özgü kuralları ve kaideleri bulunan bir kalem sanatı olduğunu belirten hattat Ahmet Türk, sanatın geçmişten günümüze usta-çırak ilişkisi içerisinde aktarıldığını söyledi.

Türk, "Hüsn-i hat sanatı, bir kalemli sanat. Kendine özgü kaideleri, kuralları olan bir sanat. Ecdadımızdan bize silsileler halinde gelmiş ve dünyada da şu dönemde altın çağını yaşayan bir sanat. Ecdadımız, 'Kur'an Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı' diye altın harflerle bu sanatı tarihe yazmışlar" dedi.

Hat sanatının yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de ilgi gördüğünü ifade eden Türk, farklı ülkelerden insanların İstanbul'a gelerek usta hattatlardan eğitim aldığını ve icazet almak için uzun yıllar emek verdiğini belirtti.

Türk, "Bugün dünyanın herhangi bir yerinde hat sanatıyla uğraşan bir genç, kadın veya erkek fark etmez, İstanbul'daki herhangi bir üstattan hat sanatını öğrenmek ve icazet almak için İstanbul'a kadar geliyor. Bu sanata hemhal oluyor, haşır neşir oluyor ve sevgisini gösteriyor. Bizler de elimizden geldiği kadar, kalemimizin yazabildiği kadar bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmak için meşgul oluyoruz" diye konuştu.

Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki kursa geçen yıldan kayıtlı yaklaşık 50 öğrencinin bulunduğunu belirten Ahmet Türk, yeni dönemin başlamasıyla birlikte katılımın daha da artacağını söyledi.

Türk, bazı öğrencilerin iş ve eğitim gibi nedenlerle derslere henüz katılamadığını belirterek, "Şu an sınıfımızda geçen seneden kayıtlı 50'ye yakın öğrencimiz var. Onların bir kısmı sınıfımızda. Bazılarının işleri var, bazı öğrenci arkadaşlarımız da henüz gelmedi. Bu haftadan sonra gitgide sayımız artacak" ifadelerini kullandı.

14 yıl boyunca Kütahya'ya eğitim için geldi

Kendisinin de hat sanatına uzun yıllar önce başladığını anlatan Türk, 1990 yılında hattat Mahmut Şahin'in öğrencisi olduğunu ve 2015 yılında kendisinden icazet aldığını söyledi.

Mahmut Şahin'in Kütahya'ya 14 yıl boyunca düzenli olarak gelerek öğrencilere eğitim verdiğini aktaran Türk, Şahin'in Bursa, Eskişehir ve Kütahya'da çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Türk, "Mahmut Şahin hocamıza 1990 yılında talebe olduk. 2015 yılında bize icazet verdi. Kendisi 14 yıl boyunca bu şehre her pazar geldi gitti. Allah ondan razı olsun. Bursa'ya, Eskişehir'e ve son olarak da Kütahya'mıza geldi ve buraya 10 tane icazetli hattat bıraktı. Bu dile kolay" dedi.

Şahin'in yaz-kış demeden Kütahya'ya gelerek eğitim verdiğini belirten Türk, emeği geçen tüm hocalara teşekkür etti.

Amaç kadim sanatı gelecek nesillere aktarmak

Hat sanatının unutulmaması ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Türk, Kütahya'da bu sanata yönelik ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Türk, "Bu güzel sanatı, kadim sanatı gelecek kuşaklara tam manasıyla en güzel şekilde aktarabilmek, bu sanatın unutulmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda da teveccüh var, ilgi var, alaka var. Rabbimize şükürler olsun. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Rabbim sağlık verdiği sürece bu çalışmaları sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ahmet Türk, kendisi dışında Mahmut Şahin'den icazet alan diğer hattatların da farklı yerlerde, konaklarda ve üniversitede hat sanatı eğitimleri verdiğini belirtti. Ahmet Türk, böylece Kütahya'da hüsn-i hat sanatının farklı eğitim noktalarında öğrencilere ulaştırılmaya devam ettiğini kaydetti.

Kurs sürecinde öğrencilerin yaptıkları çalışmaların yıl sonunda sergilendiğini de belirten Türk, düzenlenen sergilere vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Kursiyerlerin yıl boyunca öğrendikleri tekniklerle hazırladıkları hat eserlerinin sergiler aracılığıyla sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu ifade eden Türk, vatandaşların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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