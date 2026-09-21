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Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki

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Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki Haber Videosunu İzle
Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki
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Çekilen bir video esnasında eşinin kıyafetine ve pozlarına tepki gösteren kocanın sitem dolu sözleri geniş yankı uyandırdı. Eşinin "Her yerin açılıyor, senin düşünmen lazım" uyarısına kadının "Ben oradan görmüyorum" yanıtı vermesiyle başlayan diyalog, izleyenleri ikiye bölerek farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

  • Dijital mecralarda paylaşılan bir videoda bir adam, eşinin çekim sırasındaki kıyafetine ve pozlarına tepki gösterdi.
  • Adam, eşine "Böyle de video olmaz ki, her yerin açılıyor" diyerek çekim açısı nedeniyle kıyafetin duruşuna ve bacakların görünmesine dikkat çekti.
  • Kadın "Ben oradan görmüyorum" yanıtını verdi; diyalog izleyicileri haklı uyarı ve aşırı müdahale olarak ikiye böldü.

Dijital mecralarda paylaşılan videoda, bir adamın eşinin çekim yaptığı sıradaki kıyafetine ve verdiği pozlara gösterdiği tepki gündeme oturdu. Eşinin çekim sırasında daha dikkatli olması gerektiğini savunan adam ile kadın arasında geçen diyalog farklı görüşlerin dile getirilmesine yol açtı.

"HER YERİN AÇILIYOR"

Kayıtta eşine sitem eden adamın, “Yani böyle de video olmaz ki, her yerin açılıyor abi. Zaten senin düşünmen lazım” ifadelerini kullandığı görüldü. Adam, çekim açısı nedeniyle kıyafetin duruşuna ve bacakların görünmesine dikkat çekerek daha temkinli olunması gerektiğini belirtti.

EŞİNDEN YANIT: BEN ORADAN GÖRMÜYORUM

Sözler karşısında kendisini savunan kadın ise “Tamam, bir daha çekilmeyeyim. Ben oradan görmüyorum” yanıtını verdi. Kadının yanıtının ardından uyarısını sürdüren adam, “Senin düşünmen lazım. Üstün öyle, bacakların açılıyor. Biraz dikkat etmen lazım ya” diyerek tepkisini yineledi. İkili arasında yaşanan bu diyalog, İnternet ortamında dolaşıma girmesinin ardından izleyicileri ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı durumu haklı bir uyarı olarak değerlendirirken, diğer bir kısım ise müdahaleyi aşırı buldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZaza Aygun:

hikayeden video . madem açılıyorsa niye verdin bu videoyu piyasaya .

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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

boşa gitsin erkek gibi

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

O yüzdenmi video tüm dünyada boy boy gösterime sunuldu, çok komiksiniz çoook

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Heryer açık zaten açılacak neresi kalmış

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Haber YorumlarıŞevki Sünger:

uyduruktan haber yap malum partiyi öv kap ödülü

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