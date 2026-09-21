MGM, yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi

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(ANKARA) - Hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. MGM, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminine göre, bugün ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

MGM'nin, 21-27 Eylül'ü kapsayan haftalık hava tahminine göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: ANKA