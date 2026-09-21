Haberler

MGM, yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGM, yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MGM'nin 21-27 Eylül haftalık tahminine göre sıcaklıklar yarından itibaren kuzeybatıdan azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altına inecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

(ANKARA) - Hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. MGM, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminine göre, bugün ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

MGM'nin, 21-27 Eylül'ü kapsayan haftalık hava tahminine göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: ANKA
Balıkesir'de kahreden kaza! Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

Yaya geçidi kullanmanın bedeli ağır oldu!
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gattuso'dan itiraf: Icardi'yi ben istemedim

Hayallerine engel olan isim ortaya çıktı: Icardi'yi ben istemedim
Kanada'da Yom Kippur'da sinagog önünde silahlı saldırıda polis ve bir kişi yaralandı

Kanada'da sinagog önünde sıcak saatler: 2 kişi yaralandı
Konya'da dehşet: 65 yaşındaki adam eşini boğarak öldürdü

65 yaşında eş katili oldu: Cinayeti kızına itiraf etti

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
ABD'den İran'a dikkat çeken mesaj: Kapı hâlâ açık

ABD'den İran'a açık kapı: Masaya dönün
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Bariyerleri aşıp içeri daldılar! O anlar kamerada

Ankara Sincan'da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü

Balon satarak geçimini sağlıyordu! Feci kazada hayatını kaybetti