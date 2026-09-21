Neriman Daryol, doktoru Kars'a atanınca Kocaeli'den Kars'a kontrole geldi

Ankara'da başlayan hekim-hasta güveni, Kocaeli'den Kars'a uzandı. Kocaeli'de yaşayan 54 yaşındaki Neriman Daryol, Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü dönemde tanıştığı ve nöroloji ihtisasını sürdüren Dr. Helin Kökmen'in Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne atanmasının ardından takiplerini sürdürmek için eşiyle birlikte Kars'a geldi. Daryol çifti, "Siz nereye giderseniz biz de geliriz" sözünü yerine getirerek doktorlarının yanına geldi.

Kocaeli'de yaşayan 54 yaşındaki Neriman Daryol, erken yaşta geçirdiği inme ve uzun süredir yaşamını olumsuz etkileyen kronik migren nedeniyle Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Daryol, o dönemde nöroloji ihtisasını sürdüren Dr. Helin Kökmen'in takibine girdi. Kronik migren nedeniyle neredeyse her gün şiddetli baş ağrıları yaşayan Daryol'un günlük yaşamı ve sosyal hayatı ciddi şekilde kısıtlanırken, uygulanan tedavilerle sağlık durumunda önemli ölçüde düzelme sağlandı. İnme sonrası tedavisi düzenlenen Daryol bu süreci başarıyla atlatırken, migrene yönelik uygulanan ilaç ve enjeksiyon tedavileriyle de baş ağrıları kontrol altına alındı. Yaşam kalitesi belirgin şekilde artan Daryol, yeniden günlük ve sosyal hayatına dönmeye başladı.

"Doktoru Kars'a atanınca soluğu Kars'ta aldılar" Dr. Helin Kökmen'in uzmanlık eğitimini tamamlayarak zorunlu hizmet kapsamında Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne atanmasıyla birlikte Daryol ailesi de doktorlarının peşinden Kars'a geldi. Kocaeli ile Kars arasındaki mesafeye rağmen tedavi ve kontrollerini aynı hekimle sürdürmek isteyen Daryol çifti, hekimlerine duydukları güveni yolculukla gösterdi.

"Hocamız Kars'a geldi, biz de sözümüzü tuttuk"

Yaşadıkları süreci anlatan Neriman Daryol'un eşi Ali Daryol, doktorlarıyla kurdukları güven ilişkisini şu sözlerle anlattı: "Eşimin rahatsızlıkları nedeniyle birçok hastane ve doktora başvurduk ancak uzun süre sıkıntılarına çare bulamadık. Hocamızla tanıştıktan ve tedavimizden sonuç aldıktan sonra 'Siz nereye giderseniz biz de geliriz' demiştik. Hocamız Kars'a geldi, biz de sözümüzü tuttuk. Bundan sonraki kontrollerimize de Kars'a gelmeye devam edeceğiz."

"Aramızda oluşan güvenin çok güzel bir göstergesi"

Nöroloji Uzmanı Dr. Helin Kökmen ise hastası Neriman Daryol'u Ankara'daki ihtisas döneminden bu yana takip ettiğini belirterek, tedavi sürecinde hastasının yaşam kalitesindeki değişimin kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Kökmen şunları söyledi: "Neriman Hanım'ı nöroloji ihtisasımı yaptığım dönemden bu yana takip ediyorum. Erken yaşta geçirdiği inme nedeniyle tedavisini ve takiplerini düzenlerken, kronik migrene bağlı neredeyse her gün yaşadığı şiddetli baş ağrıları da hayatını ciddi şekilde kısıtlıyordu. Tedavilerimizle migreninin kontrol altına alınması ve yeniden günlük ve sosyal hayatına dönebilmesi bizi çok mutlu etti. Kocaeli'den Kars'a kadar gelerek takiplerine benimle devam etmek istemeleri, aramızda oluşan güvenin çok güzel bir göstergesi ve bir hekim olarak benim için çok kıymetli."

"Uzman doktordan migren ve erken yaşta inmeye dikkat"

Hastasının öyküsünün migren ve erken yaşta görülen inmeler açısından da önemli bir mesaj taşıdığını belirten Kökmen, migrenin yalnızca baş ağrısından ibaret olmadığını vurguladı. Kökmen, "Migren yalnızca bir baş ağrısı değildir; kişinin iş, aile ve sosyal hayatını ciddi şekilde etkileyebilen nörolojik bir hastalıktır. İnme de yalnızca ileri yaşlarda görülmez, daha erken yaşlarda da ortaya çıkabilir. Özellikle erken yaşta gelişen inmelerde altta yatan nedenlerin ayrıntılı şekilde araştırılması ve tekrarını önlemeye yönelik uygun tedavinin planlanması büyük önem taşır" dedi.

"Hekimine duyduğu güven için yüzlerce kilometre yol geliyor"

Ankara'da başlayan tedavi sürecinin ardından doktorlarının Kars'a atanmasıyla birlikte Kocaeli'den Kars'a gelen Daryol çifti, bundan sonraki kontrollerinde de aynı hekimle takiplerini sürdürecek. Daryol ailesinin bu yolculuğu, tedavinin yanı sıra hekim ile hasta arasında zaman içerisinde oluşan güvenin de dikkat çekici bir örneği oldu. Kocaeli'den Kars'a gelen çift, doktorları Dr. Helin Kökmen ile kontrollerini sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı