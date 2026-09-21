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Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

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Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler Haber Videosunu İzle
Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
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Amedspor-Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü Diyarbakır'da taşlı saldırıya uğradı. İddiaya göre otobüsteki Beşiktaş taraftarları, saldırıda bulunan gruba fişek atarak karşılık verdi.

Trendyol Süper Lig'de Amedspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından deplasman dönüşünde gergin anlar yaşandı.

OTOBÜS TAŞLARLA HEDEF ALINDI

Beşiktaş taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü Diyarbakır'da taşlı saldırıya uğradı. Otobüsün çevresindeki kişilerin saldırısı sırasında taraftarların da karşılık verdiği görüntülere yansıdı.

FİŞEK ATTILAR

İddiaya göre otobüste bulunan Beşiktaş taraftarları, taşlı saldırıyı gerçekleştiren gruba fişek atarak karşılık verdi. Yaşanan olayın ardından bölgede kısa süreli gerginlik yaşandığı belirtildi.

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