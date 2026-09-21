Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amedspor-Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü Diyarbakır'da taşlı saldırıya uğradı. İddiaya göre otobüsteki Beşiktaş taraftarları, saldırıda bulunan gruba fişek atarak karşılık verdi.
Trendyol Süper Lig'de Amedspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından deplasman dönüşünde gergin anlar yaşandı.
OTOBÜS TAŞLARLA HEDEF ALINDI
Beşiktaş taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü Diyarbakır'da taşlı saldırıya uğradı. Otobüsün çevresindeki kişilerin saldırısı sırasında taraftarların da karşılık verdiği görüntülere yansıdı.
FİŞEK ATTILAR
İddiaya göre otobüste bulunan Beşiktaş taraftarları, taşlı saldırıyı gerçekleştiren gruba fişek atarak karşılık verdi. Yaşanan olayın ardından bölgede kısa süreli gerginlik yaşandığı belirtildi.