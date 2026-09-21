Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Dorgeles Nene'nin ocak ayında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Genç futbolcunun, devre arasında kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği belirtildi.
- Dorgeles Nene'nin devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmak istediği iddia edildi.
- Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Nene'nin menajerine ocak ayında ayrılmak istediğini ilettiğini aktardı.
- Nene'nin Fenerbahçe'de yeterli forma şansı bulamadığı belirtildi.
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Dorgeles Nene'nin devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, genç futbolcunun menajerine bu yöndeki kararını ilettiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek moral bulduğu gecenin ardından sarı-lacivertli takımda dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.
MENAJERİNE BİLDİRDİ İDDİASI
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Dorgeles Nene'nin Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Hamzaoğlu, genç futbolcunun menajeriyle görüşerek ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini söylediğini aktardı.
"OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYORUM"
Sercan Hamzaoğlu, Dorgeles Nene'nin kararını şu sözlerle anlattı:
"Dorgeles Nene, menajerine bilgi vermiş: 'Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum.' demiş. Net bir şekilde ayrılmak istiyormuş ocak ayında."
Fenerbahçe'de yeterli forma şansı bulamadığı belirtilen Nene'nin, ara transfer döneminde takımdan ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.