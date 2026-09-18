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Bandırmaspor Teknik Direktörü Arslan, 1-0'lık Ümraniyespor yenilgisini üzerine aldı

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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 yenildi. Teknik direktör Ertuğrul Arslan mağlubiyeti üzerine alarak taraftardan özür diledi; Levent Açıkgöz ise son dakika golüyle galip geldiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Eminevim Ümraniyespor'a 1-0'lık skorla yenilen Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, mazerete sığınmadan mağlubiyeti üzerine aldığını söyledi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aslan, karşılaşmada ön alanda istediklerini yapamadıklarını da belirtti.

Yakaladıkları bazı pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Aslan, "Sonucunda mağlup olduk. Çok uzun bir maraton. Ben özellikle taraftarımızdan, camiamızdan özür diliyorum. Bu takımı hazırlayan benim, hiç mazerete sığınmadan mağlubiyeti ben üzerime alıyorum." dedi.

Takımın hocası olarak hiçbir zaman pes etmeyeceğini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Hiç benim kitabımda öyle bir pes yok. Bugün de yine baktığımız zaman yüzde 68 topla oynadık ama sonucunda 90. dakika acımasız bir gol, hiç bize yakışmayan bir gol yedik. Bunu da konuşacağız oyuncularımızla, düzeltmeye gideceğiz. Oyunumuzdan vazgeçmeden, oyunun güzel tarafına, hakem konuşmadan, rakip konuşmadan yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Dediğim gibi Bandırmaspor inşallah sezon sonunda hak ettiği yerde olacak. Tekrar taraftarlarımızdan özür diliyorum. Levent hocayı ve Ümraniyespor'u tebrik ediyorum."

Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise, zor bir deplasmana geldiklerini aktararak, şunları dile getirdi:

"İkinci yarıda rakip yine ilk 15 dakika biraz baskı kurup şut çekti ama isabetli şut sayısında bile rakibi çok az seviyede tuttuk. Dakika 80 yanılmıyorsam yine ciddi bir pozisyon kaçırdık. Her hafta bir şanssızlığımız var. İyi oyunun karşılığını alamadığımız bir durumumuz vardı. Bu sefer şans bize de güldü. Son dakika attığımız golle de galip geldik. Oyuncularımızı gösterdiği mücadeleden dolayı da tebrik ediyoruz. Onlar bunu fazlasıyla hak ediyorlar. 8. haftadayız. Bu 8 haftada çok kötü oynadığımız bir maç, bir geçen haftaki Antalya maçının ikinci yarısı diyebiliriz. Onun haricinde bulunduğumuz yeri hak etmeyen bir futbolcu topluluğu. Bundan sonraki milli arayı da iyi değerlendirip inşallah çıkışımızı devam ettiririz."

Kaynak: AA
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