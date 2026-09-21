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Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor

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Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor Haber Videosunu İzle
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor
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Mohamed Salah'ın Trabzon'un Maçka ilçesindeki Kurtdere Yaylası'nda üzerine oturarak fotoğraf çektirdiği kaya, ziyaretçilerin yeni uğrak noktası oldu. Salah'ın oturduğu taşta fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girerken, kaya bölgede "Salah kayası" olarak anılmaya başlandı.

Mohamed Salah'ın geçtiğimiz günlerde Maçka ilçesindeki Kurtdere Yaylası'nı ziyaret etmesi, bölgedeki bir kayayı da adeta turistik noktaya dönüştürdü.

SALAH'IN OTURDUĞU TAŞ İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Salah'ın yaylada oturarak fotoğraf verdiği kaya, yıldız futbolcunun paylaşımının ardından ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Yaylaya gelen vatandaşlar, Salah'ın oturduğu yerde aynı pozu verebilmek için kayanın başında sıraya girdi. Bölgedeki ziyaretçilerin kayaya "Salah kayası" adını verdiği görüldü.

AYNI YERDE POZ VERİYORLAR

Salah'ın fotoğraf çektirdiği noktaya gelenler, yıldız futbolcunun pozunu taklit ederek aynı taşın üzerinde fotoğraf çektiriyor. Bölgede oluşan yoğunluk, Salah'ın Trabzon ziyaretinin yayladaki etkisini de gözler önüne serdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıCüneyt Işık:

Bu kadar hafiflik fazla değil mi, insanda vakar olmaz mı?

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Trabzon ne oldu sana, adama tapacaksiniz nerdeyse, yakindabirde kutsal ilan edersiniz, Trabzon kendine gel....Allah akil versin..

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Haber YorumlarıMehmet Duman:

Yakında kullandığı tu aleti kullanmak için de ciddi paralar öderler. Hele de bir akıllı işletmeci reklam yaparsa, Salah burda yemek yedi, bu tuvaleti kullandı diye.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Türbe ziyareti sandım...

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Haber YorumlarıAraf:

Böylesi de zaten bir turkiyede olur

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