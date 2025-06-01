Kurban Bayramı'nda Sakarya ve Düzce Doğa Turizmi ile Dolu

Kurban Bayramı'nda Sakarya ve Düzce Doğa Turizmi ile Dolu
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Sakarya ve Düzce, Kurban Bayramı tatilini doğada geçirmek isteyen tatilciler için çeşitli turistik etkinlikler sunuyor. Sakarya özellikle Sapanca Gölü ve Taraklı'nın tarihi güzellikleri ile dikkat çekerken, Düzce ise Akçakoca sahilleri ve rafting turları ile öne çıkıyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan Sakarya ve Düzce, Kurban Bayramı tatilini doğada geçirmek isteyenleri ağırlayacak.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in batısında yer alan, iki bölgenin iklim özelliğini taşıyan ve birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Sakarya, özellikle çevresindeki büyükşehirlerden uzaklaşmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Doğa turizmi açısından bünyesinde çeşitli güzellikler barındıran kent, ziyaretçilerini yeşil ve mavi tonlarıyla buluşturuyor.

Konumu ve ulaşım kolaylığı açısından da özellikle tatil dönemlerinde ilgi gören kent, Kurban Bayramı'nda da tatilcilerin uğrak noktalarından biri olacak.

Sakarya'nın turistik ilçelerinden Sapanca tatilcileri bekliyor. İlçeye gelecekler, Sapanca Gölü çevresinde yürüyüş yapabilecek, göl bisikletiyle gezebilecek, zipline, ATV turları, teleferik, doğa yürüyüşü ve ata binme gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirebilecek.

Tatilcilerin, şehrin kuzey kesiminde Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahil kesimlerinde denize girebileceği, aralarında mavi bayraklıların da olduğu plajlar bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce 2021'de "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Taraklı ise ziyaretçilerini adeta tarih yolculuğuna çıkarıyor.

İş ve şehir stresinden uzaklaşarak sakin ve doğada vakit geçirmek isteyenlerin ilgi gösterdiği ilçe, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescilli 200'ün üzerinde yapıya ev sahipliği yapıyor.

Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakları, el sanatları, yöresel lezzetleri ve doğal alanlarıyla ön plana çıkan Taraklı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Adapazarı ilçesindeki Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı da mesire ve kamp alanları, park içinde doğa turları, at binme alanları ve gölün üzerinde ilkbahar aylarının sonuna doğru açan nilüfer çiçekleriyle misafirlerini cezbediyor.

Kentin turizm alanlarındaki konaklama mekanları ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar, tatil ve bayram dönemlerinde ilgi görüyor.

Rafting turlarıyla adrenalin dolu macera

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan, 33 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesi, çevre il ve ilçelerden tatilcilerin uğrak adresleri arasında yer alıyor.

Kurban Bayramı tatilinde ilçeye gelecekler, Ceneviz Kalesi'nde bölge tarihine yolculuk yapma ve panoramik manzarayı izleme, mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda deniz, kum ve güneşin tadını çıkarma fırsatı bulacak.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan Türkiye'nin en önemli rafting parkuru adrenalin tutkunlarını ağırlayacak.

Bayram dolayısıyla sayısı artırılan turlara katılacak maceraseverler, 12 kilometrelik zorlu ve keyifli parkurda doğayla iç içe rafting heyecanı yaşayacak.

Kentte bulunan Korugöl, Güzeldere Şelalesi, Aydınpınar Şelalesi ve Aktaş Şelalesi tabiat parkları, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, Efteni Gölü Kuş Cenneti, Fakıllı ve Sarıkaya mağaraları ile Balıklı, Pürenli, Odayeri ve Sinekli yaylaları, doğanın ahenginde tatil imkanı sunacak.

Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Ali Çubukçu, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilinin hareketli geçmesini beklediklerini söyledi.

Akçakoca ve kentin diğer turizm merkezlerindeki tesislere yoğun talep olduğunu belirten Çubukçu, "İnsanlar yakın yerleri tercih ediyor. Sadece Akçakoca değil kent, bütünüyle turizm destinasyonu içerisinde. İnsanlar hem denizi hem de yaylayı aynı günde görüp gezebilir. Bu da talebi artırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Kültür Sanat
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