5 Ülkeden 30 Genç Kırşehir'de Kültür Köprüsü Kurdu

Kırşehir Gençlik ve Kültür Derneği tarafından hazırlanan ve Ulusal Ajans tarafından desteklenen proje kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve İtalya'dan Kırşehir'e gelen 30 genç, kültür etkileşimi programında bir araya geldi.

Anadolu'nun önemli kültür şehirlerinden Kırşehir'de gerçekleştirilen proje kapsamında gençler; müzik, halk oyunları ve yöresel yemekler başta olmak üzere kentin kültürel değerlerini öğreniyor. Program süresince çeşitli sanat ve kültür etkinliklerine katılacak olan gençler, Kırşehir'in tarihi ve kültürel zenginliklerini de yakından tanıma fırsatı bulacak.

Proje Koordinatörü Mutlu Kılıçaslan, farklı ülkelerden gençleri Kırşehir'de ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, projenin temel amacının kültürler arası etkileşimi artırmak olduğunu söyledi. Kılıçaslan, "Temel amacımız, farklı ülkelerden gelen gençler arasında koordinasyon ve öğrenmeyi güçlendirmek, Kırşehir'in ve ülkemizin zengin kültürel değerlerini uluslararası katılımcılara tanıtmaktır. Proje süresince Kırşehir'den yetişen halk ozanı merhum Neşet Ertaş'ın hayatı, Türk müziği ve halk oyunları, uygulamalı etkinliklerle birlikte gençler tarafından öğrenilecek" dedi.

"Kırşehir'in kültürünü yakından tanıyorlar"

Proje kapsamında gençlerin yalnızca kültürel etkinliklere katılmakla kalmayacağını ifade eden Kılıçaslan, farklı ülkelerden gelen katılımcıların birbirlerinin kültürlerini de öğrenerek ortak bir kültürel paylaşım ortamı oluşturacağını kaydetti. Bulgaristan'dan projeye katılan Anna Gallenkemper ise Türkiye ve Kırşehir'i güzel bulduğunu ifade etti. Bir diğer Bulgaristanlı katılımcı Yuana Dyulgerova da Anadolu'nun güzel bir yer olduğunu belirterek, proje kapsamında farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduklarını söyledi. Bulgaristan'dan katılan Türk kökenli Efe Emin ise projenin ülkeler arasındaki ön yargıların ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Emin, "Projenin yararlı olacağı kanaatindeyim. Bazı ülkelerin Türkiye'ye karşı ön yargıları var. Böyle projelerle bu ön yargıların da ortadan kalkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Proje kapsamında Kırşehir'de tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edecek olan gençler, çeşitli sanat çalışmaları ve uygulamalı kültürel etkinliklere de katılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı