'Kolay affederim' diyen Özgür Özel'den, Kemal Kılıçdaroğlu sözleri

CHP'deki mutlak butlan sürecinde birbirlerini sert sözlerle eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in peş peşe iki törende el sıkışması, ikili arasındaki ilişkilerin yeniden sorgulanmasına neden olurken Özel'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

İKİ KEZ YAN YANA GELDİLER

CHP'deki mutlak butlan sürecinde karşı karşıya gelen Kılıçdaroğlu ve Özel'in yolları, Özel ve ekibinin Yeni Parti'yi kurmasının ardından ayrıldı. İki lider bu süreçten sonra önce eski CHP Genel Başkanvekili Cevdet Selvi'nin cenaze töreninde, ardından Adli Yıl açılışında yan yana geldi ve el sıkıştı. Özel, cenazedeki tokalaşmaya ilişkin "Bir cenazede tokalaşmamak, benim yanımda eşini kaybetmiş, ağlayan Cevdet Selvi'nin eşi, ablamız orada dururken o cenazeye bir siyasi gerilim yansıtmak cenazeye, cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Böyle bir şey olmaz yani." dedi.

"ELİNİ HAVADA BIRAKMAK BENİM TABİATIMDA YOK"

Kılıçdaroğlu'nun uzattığı eli geri çevirmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Özel, "Karşınızda birisi elini uzatmış, onun elini bir cenazede havada bırakmak benim asla kabul edebileceğim bir şey değil, doğru da bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı. Adli Yıl açılışında yaşananları da anlatan Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini görmesinin ardından yanına geldiğini belirtti. Özel, "Kemal Bey de gelmiş, yerine geçerken beni gördü, bana doğru geldi. Şimdi, bana doğru geliyor. Yani benden 30-35 yaş büyük bir insan. Ondan sonra, bana doğru geliyor, elini uzatmış." dedi.

"HİÇ ÖYLE GÜLÜMSEYECEK HALİM YOK"

Tokalaşma sırasında gülümsediği ve Kılıçdaroğlu'nun önünde eğildiği yönündeki yorumlara da değinen Özel, "Bakıyorum gülümsemiş miyim diye, hiç öyle gülümseyecek halim yok benim Kemal Bey'e ama Özgür Özel gülümsedi mi, belki bir mimik açısından olabilir." ifadelerini kullandı.

"O KADAR KOLAY AFFEDERİM Kİ"

Özel'in açıklamasındaki en sert bölüm ise Kılıçdaroğlu'na yönelik kişisel sözleri oldu. Tokalaşmanın aralarındaki sorunların çözüldüğü şeklinde yorumlanmaması gerektiğini ortaya koyan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış! Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki, benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konusudur. Ya hadi ikinci olmadı da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek."

"GRUP BAŞKANI OLARAK KAL" TEKLİFİNİ DE ANLATTI

Sözcü TV'de İsmail Saymaz'ın konuğu olan Özel, süreç içerisinde "Grup başkanı olarak kal. Sen Türkiye'yi gez, biz genel başkan olarak kalalım, seçime böyle gidelim." şeklinde bir önerinin de gündeme geldiğini söyledi. Buna karşı çıktığını belirten Özel, "Dedim felaket olur, felaket! Bu, buna meşruiyet vermek." ifadelerini kullandı.