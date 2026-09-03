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PSG kasayı doldurdu! Tam 400 milyon euro kazandılar

PSG kasayı doldurdu! Tam 400 milyon euro kazandılar
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Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde yalnızca yaptığı takviyelerle değil, yıldız oyuncularından elde ettiği gelirle de dikkat çekti. Fransız ekibi, Bradley Barcola başta olmak üzere gerçekleştirdiği satışlarla 400 milyon euroya yakın gelir elde etti.

  • PSG, yaz transfer döneminde oyuncu satışlarından garanti bedellerle toplam 374,1 milyon euro gelir elde etti.
  • PSG'nin en yüksek bedelli satışı, 145 milyon euro ile Bradley Barcola oldu.
  • Gonçalo Ramos transferindeki 15 milyon euroluk bonusların tamamı gerçekleşirse PSG'nin toplam geliri 389,1 milyon euroya çıkıyor.

Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde kadrosunda önemli bir değişime gitti. Fransız devi, birçok yıldızıyla yollarını ayırırken oyuncu satışlarından elde edilen rakamlar dikkat çekici seviyeye ulaştı.

EN BÜYÜK GELİR BARCOLA'DAN

Psg'nin en yüksek bedelle gönderdiği futbolcu Bradley Barcola oldu. Fransız yıldızın transferinden 145 milyon euro gelir elde edildi. Barcola'yı 75 milyon euro + 15 milyon euro bonusla Gonçalo Ramos takip etti.

MBAYE 60, KOLO MUANI 50 MİLYON EURO

PSG'nin diğer yüksek bedelli satışları arasında Ibrahim Mbaye 60 milyon euro, Randal Kolo Muani 50 milyon euro ve Lee Kang-in 40 milyon euro ile yer aldı. Noham Kamara'nın transferinden ise 4,1 milyon euro gelir elde edildi.

400 MİLYON EUROYA YAKLAŞTI

PSG'nin belirtilen oyuncular için garanti bedeller üzerinden elde ettiği toplam gelir 374,1 milyon euro ediyor. Gonçalo Ramos transferindeki 15 milyon euroluk bonusların tamamının gerçekleşmesi halinde rakam 389,1 milyon euroya çıkıyor.

Bu nedenle verilen rakamlara göre toplamı doğrudan “400 milyon euro” olarak yazmak yerine “400 milyon euroya yakın” şeklinde vermek matematiksel olarak daha doğru olur.

Kaynak: Haberler.com
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