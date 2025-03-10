Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?

Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti
Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Karahantepe'de Tarihi Mirası Koruma Projesi Başlıyor

Karahantepe'de Tarihi Mirası Koruma Projesi Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'daki Karahantepe kazı alanında başlatılan 'Geleceğe Miras Projesi'ni duyurdu. Bu proje kapsamında, binlerce yıllık tarihi mirasın korunması için kazı alanına büyük bir koruma çatısı inşa edilecek. Bakan Ersoy, 'Karahantepe: Geçmişi Korumak, Geleceğe Taşımak' ifadelerini kullandı ve binyılların izlerini geleceğe taşıyacaklarının müjdesini verdi.

Şanlıurfa'da yürütülen kazı çalışmalarıyla insanlık tarihine ışık tutan Karahantepe, artık daha güçlü korunacak.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında, kazı alanını kapsayacak koruma çatısı inşa ediliyor.

Karahantepe'de büyük bir adım attıklarını sosyal medya üzerinden duyuran Bakan Ersoy, kazı alanını koruma çatısı ile buluşturarak binyılların izlerini geleceğe taşıyacaklarının müjdesini verdi.

Karahantepe'de Tarihi Mirası Koruma Projesi Başlıyor

Bakan Ersoy'un paylaşımı şöyle:

"Karahantepe: Geçmişi Korumak, Geleceğe Taşımak… Binlerce yıl öncesinden gelen bir miras... İnsanlık tarihinin sessiz tanıkları, taşlara kazınmış hikâyeler...

Karahantepe'de Geleceğe Miras Projesi ile büyük bir adım atıyoruz! Kazı alanını koruma çatısı ile buluşturuyor, binyılların izlerini geleceğe taşıyoruz.

5 bin metrekarelik alan artık doğal dokusunu bozmadan korunacak.

Zarif ve çevreyle uyumlu tasarım, dalgalı formuyla araziye organik bir entegrasyon sunuyor.

Doğal havalandırma sağlayan açıklıklar ve kolonları minimize eden strüktürel yapı ile işlevsellik ve estetik bir arada!

Karahantepe, insanlığın ortak mirası… Ve biz, bu mirası gelecek nesillere taşımaya kararlıyız!"

Karahantepe'de Tarihi Mirası Koruma Projesi Başlıyor

5 Bin Metrekarelik Alan Koruma Altında

Önemli buluntulara ev sahipliği yapan ve M.Ö. 9'uncu binyıla tarihlenen Karahantepe'de, bugüne kadar insan ve hayvan heykelleriyle süslenmiş birçok kamusal yapı gün yüzüne çıkarıldı.

Son olarak, geçtiğimiz yaz aylarında keşfedilen yabani eşek figürü, bölgenin tarihî önemini bir kez daha gözler önüne sermişti.

Devam eden kazı çalışmalarının yapıldığı 5 bin metrekarelik alan, bu yeni proje ile tamamen koruma altına alınacak.

Karahantepe'de Tarihi Mirası Koruma Projesi Başlıyor

Tarihî Dokuya Uyumlu, Modern Koruma Çatısı

Koruma çatısı, doğal dokuya zarar vermeden alanın korunmasını sağlayacak şekilde tasarlandı.

Dalgalı formuyla araziye organik bir uyum sunan proje, aynı zamanda doğal havalandırma sağlayan açıklıklarla iç mekân konforunu artırıyor.

Kazı alanının özgün yapısını koruyacak şekilde tasarlanan modüler yapı, kolon sayısını en aza indirerek estetik ve işlevselliği bir araya getiriyor.

Aynı zamanda, büyüme ve adaptasyon esnekliği sunarak gelecekte yapılacak çalışmalar için genişleme imkânı sağlıyor.

Bu projeyle Karahantepe, binlerce yıllık mirasını gelecek nesillere taşımaya bir adım daha yaklaşıyor.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Kültür Sanat
img

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
img

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı
img

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz

Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı
Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık müdahale etti

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay
BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

Türkiye'nin 4 büyük zincir marketine inceleme başlatıldı
İstanbul'da ele geçirildi! Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.