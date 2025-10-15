Kahramanmaraş Depremlerinin Acılarını Müzikle Anlatan Doç. Dr. Açıkgöz, İki Ödül Kazandı

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acılarını anlatan "Yaradılış Kapriçyosu" adlı eseriyle İngiltere'deki yarışmada "En İyi Besteci" ve "En İyi Beste" ödülü aldı.

Doç. Dr. Açıkgöz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yaşanan acıları müziğe yansıtmak için kaldığı karavanda eser yazdı.

Fakültedeki piyanosunda eseri besteleyen ve stüdyoda kayda alan Açıkgöz, 6 dakikalık kapriçyo (çalgı veya ses için bestelenmiş, serbest biçimde parça) ile geçen ay İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Müzikte Liderlik Ödülleri Yarışması'na katıldı.

20 ülkeden eserlerin yer aldığı yarışmada Açıkgöz, "Yaradılış Kapriçyosu" adlı senfonisiyle "En İyi Besteci" ve "En İyi Beste" ödülü aldı.

Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz, AA muhabirine, Malatya'da da büyük yıkımına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki acıları müzikle dünyaya duyurmak istediğini, bu kapsamda eser hazırladığını söyledi.

Türk müzik kültürünün çok köklü bir geleneğe sahip olduğunu vurgulayan Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Bu kültür Batı müziğiyle harmanlandığında çok dikkat çekiyor. Bu eser de o kimliğe sahip. Bizim duyduğumuz melodiler bize tanıdık geliyor, halkımızı hüzünlendirebilecek melodiler ama aynı zamanda Batı müziği formuyla oluşturulduğu için aynı duyguyu o insanlar da hissedebiliyor. Bu benim için çok önemli, hem kültürümüzü yansıttığım için çok mutluyum hem de kültürümüz uluslararası bir arenada kimlik olarak büründüğü için çok mutluyum."

Ödül kazandığı eserini anlatan Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Eserdeki temalar aslında bizi duygusal olarak bir yere sürüklüyor ve ardından o heyecan ve umudu da aynı şekilde gösterebiliyor. Aslında yaşadığımız da tam olarak oydu. Deprem sürecinde bir taraftan üzülüyoruz yaşadıklarımıza, kayıplarımıza ama bir taraftan yaşadığımız için umutlanıyoruz. İşte o iki duyguyu aynı anda yaşadık biz. Eser de aslında o iki duyguyu aynı anda anlatmaya çalıştı. Yaşadığımız sevinçler, heyecanlar, belki o doğanın mucizevi yapısına duyulan hayranlıkla birlikte yaşadığımız o kaos ortamı ve sonrasında yaşanan acılar, eserdeki o temalara işlendi. Bu işlemeler de zannediyorum ki jüri tarafından da fark edildi. Duygusal ve tematik olarak da çok beğenildiği söylendi. Muhtemelen bu yaşadığımız olumsuzluklar ve ileriye karşı gördüğümüz o umut da bu eserin bu başarısına neden oldu diyebiliriz."

Açıkgöz, eserin yakın zamanda iyi bir orkestrayla, iyi bir konserde yer alacağını umduğunu belirtti.

Yeni çalışmalara devam ediyor

Yeni çalışmaları da olduğunu dile getiren Açıkgöz, "Gelin Alma Kapriçyosu olarak bestelediğim bir kapriçyo daha var. Beethoven Uluslararası Müzik Yarışması'na başvurdum. Onun da aynı kimlikle örtüşmesini istiyorum. Kendi geleneğimizi ne kadar Batı ile birleştirirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum. O da aslında geleneğimizi ve kültürümüzü, melodik yapımızı yansıtan bir eser oldu. Ondan da umutluyum." dedi.

Uluslararası yarışmaların önemine değinen Açıkgöz, "Kendi yaptığımız müziği de oraya taşıyarak aktarmış oluyoruz, kültürümüzden bahsetmiş oluyoruz. Çağdaş Türk müziğinin hangi düzlemde şu an devam ettiğini anlatmış oluyoruz. Umuyorum ki bütün sanatseverler de esere ulaşabilir, dinleyebilir ve onlara da bu eser dokunabilir." ifadelerini kullandı.