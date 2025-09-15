Japon Prenses Akiko Mikasa'nın Türkiye Ziyareti ve Kültürel Etkileşim

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR/İSTANBUL, - JAPONYA İmparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa, Türkiye programı kapsamında Yıldız Sarayı Japonya Bölümü'nü ziyaret ettikten sonra 'Japonya-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yıl dönümü: İdemitsu Sanat Müzesi Koleksiyonundan Japon Seramikleri' sergisinin açılışına katıldı. Programda konuşan Altes Prenses Akiko Mikasa, "İki ülke de farklı çay kültürlerine sahiptir. Ancak çay ile konukları ağırlama ruhu ikisinde de ortaktır. Bu yüzden, 'Sadece Türklerin anlayabileceği Japon konuk ağırlama ruhu vardır' diye düşünüyorum" dedi.

Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa, İstanbul'da bazı kültürel temaslarda bulundu. Yıldız Sarayı'ndaki Japonya Bölümü'nü ziyaret eden Prenses Mikasa, daha sonra Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen 'Japonya-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yıl dönümü: İdemitsu Sanat Müzesi Koleksiyonundan Japon Seramikleri' sergisinin açılışına katıldı.

'TÜRKİYE VE JAPONYA ARASINDAKİ DOSTLUK DAHA DA GÜÇLENİYOR'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise iki ülke ilişkilerinin tarihi ve kültürel boyutuna vurgu yaptı. Yazgı, "Türkiye ve Japonya arasındaki derin dostluğun kültürel iş birliği ile daha da güçlendiği özel bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi yalnızca 100 yılı aşkın diplomatik ilişkilerimizin değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel diyalogun da anlamlı bir sembolüdür. Bu yıl aynı zamanda Ertuğrul Fırkateyni hadiselerinin 135'inci yıldönümünü idrak ediyoruz. O acı olayın ardından doğan gönül bağı, halklarımız arasındaki dostluğun en sağlam temellerinden birini oluşturmuştur. 2023 depremleri hepimiz için zor bir sınavdı. Bu süreçte Japonya hükümetinin ve halkının sağladığı destek, özellikle kültürel mirasımızın korunması noktasında bizim için çok kıymetlidir. Müzelerimizin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi yönünde yürütülen projeler dostluğumuzun samimiyetini bir kez daha ortaya koymuştu. Kültürel iş birliğimiz sadece sergilerle sınırlı kalmıyor. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ile yürütülen restorasyon eğitimleri ve CAYKA tarafından düzenlenen kapasite geliştirme programları da bu bağların güçlenmesini sağlıyor" dedi.

'ÇAY İLE KONUKLARI AĞIRLAMA RUHU İKİ ÜLKEYE DE ORTAKTIR'

Sergi açılışında konuşan Altes Prenses Akiko Mikasa ise, "İki ülke de farklı çay kültürlerine sahiptir. Ancak çay ile konukları ağırlama ruhu ikisinde de ortaktır. Bu yüzden, 'Sadece Türklerin anlayabileceği Japon konuk ağırlama ruhu vardır' diye düşünüyorum. Bu sergi vesilesiyle Türk halkının Japon porselenleriyle 100 senelik dostluğunu yeniden düşünmelerini, hatırlamalarını umuyorum. Bu yüzden Japon seramik ve porselenlerinin, Türkiye ile Japonya arasındaki kültürler arası köprüler kurduğuna ve bu ortak yolculuğun izlerine de dikkatinizi vermenizi isterim. Bu bizler için büyük bir kıymet olacaktır. En derin teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.