İzmir Kısa Film Festivali'nde sinemanın gücü konuşuldu

İzmir Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen söyleşide, sinemanın toplumsal katılım ve dönüşüm için gücü tartışıldı. Söyleşiye konuşmacı olarak Marmara Belediyeler Birliği Eğitim ve Projeler Uzmanı Nazlıcan Akıcı, Sinemasal'dan İlkay Bilgiç ve Berk Hızlıateş katıldı.

24. İzmir Kısa Film Festivali kapsamında "Kent, Sinema ve Çocuk: Toplumsal Katılım ve Dönüşüm için Sinemanın Gücü" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Bu yıl 24'üncü kez yapılan İzmir Kısa Film Festivali bu yıl 14-19 Kasım arasında gerçekleşti. Festival programındaki söyleşiler kapsamında "Kent, Sinema ve Çocuk: Toplumsal Katılım ve Dönüşüm için Sinemanın Gücü" başlıklı söyleşi İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde yapıldı. Söyleşiye konuşmacı olarak Marmara Belediyeler Birliği Eğitim ve Projeler Uzmanı Nazlıcan Akıcı, sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları ve ailelerini sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıran bir sosyal girişim olan Sinemasal'dan İlkay Bilgiç ve Berk Hızlıateş katıldı.

NAZLICAN AKICI: MARUF İLE TÜM PAYDAŞLAR BİR ARADA

Etkinlikte ilk sözü Marmara Belediyeler Birliğinden Nazlıcan Akıcı aldı. Marmara Belediyeler Birliğinin tarihçesi ve yapısından bahseden Akıcı bu zamana kadar birliğin yaptığı çalışmalardan bahsetti. Birliğin 4-7 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF) projesi hakkında konuşan Akıcı "Çözu¨m Üreten Kentler" mottosuyla du¨zenlenen MARUF, ku¨resel gu¨ndem ile yerel ihtiyaç ve öncelikleri bir arada değerlendirerek kentin tu¨m paydaşlarıyla birlikte çözu¨m arayışına girme çabasını ortaya koymaktadır. MARUF, kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturmayı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendirmeyi hedeflemektedir. Yeni Kentsel Gündem'in uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla, yerel ve uluslararası bilgi ve deneyimi bir araya getirmekte olan MARUF, meseleleri, tartışmanın alternatif yönleriyle irdelemeye açmaktadır" dedi.

SİNEMASAL İLE ÇOCUKLAR SİNEMA İLE TANIŞIYOR

Etkinlikteki bir diğer konuşmacı Sinemasal'dan İlkay Bilgiç oldu. 10 yıldır Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan ve sinema ile henüz tanışmamış olan çocuklarla sinemayı buluşturan bir oluşum olan Sinemasal'ın faaliyetlerinden bahseden Bilgiç; "Sponsorlarımızın ve gönüllülerimizin desteği ile bugüne kadar sinema ile tanışmamış çocukları sinema ile buluşturuyoruz. Bunu yaparken sadece sinemayı merkeze almıyoruz. Orada etkinlikler yapıyoruz, farklı bir dünyanın kapılarını açarak hayal edebilmelerini sağlıyoruz" dedi. Deprem bölgesindeki faaliyetlerinden de bahseden İlkay Bilgiç "Hatay'da tutunmaya çalışıyoruz çünkü sadece çocukların değil büyüklerin de morale, motivasyona ihtiyacı var. Hatay'ın ilçelerinde de merkezinde de faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.

HIZLIATEŞ: SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYELER ORTAK STRATEJİ GELİŞTİRMELİ

Etkinlikte son konuşmacı olarak söz alan BUCAMAR Eski Genel Müdürü Berk Hızlıateş son dört yıldaki sinema alanındaki çalışmalardan bahsetti.

Hızlıateş; "Özellikle son 20 yılda kültür ve sanat politikalarında ciddi bir erozyon yaşıyoruz. Sosyal Demokrat belediyeler eğitim, kültür ve sosyal yardım politikalarında ortak bir strateji geliştirip iktidara aday olduklarını göstermeleri gerekiyor" dedi. Dört yıldır Buca Belediyesi olarak sinemaya destek verdiklerini belirten Hızlıateş "Balkan Panorama Film Festivali'ne bir çok kez ev sahipliği yaptık. Balkan sinemasını İzmir'e taşıdık. Bunun yanı sıra Kadın Yönetmenler Film Festivali'ne destek olduk. Pek çok sinema filmi ve dizi için lojistik destek ve mekan desteği verdik. Fikret Reyhan'ın Cam Perde filminin neredeyse tamamı Buca'da çekildi. Bu bizim için önemli bir projeydi ve Bucalıların da nasıl destek olduklarını görünce çok mutlu olduk" dedi.

Etkinlik yöneticisi Gülen Gözkara da "Sevgili Berk bizim en büyük destekçimiz oldu. 2 gün kala başka destekçiler desteklerini çektiklerini bildirdiklerinde Berk Hızlıateş yetişti ve seferber oldu. İzmir'in adı bugün sinema dünyasında konuşuluyorsa Berk Hızlıateş'in ve Buca Belediyesi'nin payı çok büyüktür" dedi.

Etkinlik, izleyicilerden gelen soruların yanıtlanması ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.