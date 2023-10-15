İlhan Doğan'ın hayatını anlatan film Almanya'da vizyona girdi

Türkiye'de büyük beğeni toplayan 'Her Şeye Rağmen' filminin Almanya galası yapıldı ve film Almanya sinemalarında da gösterime girdi. İlhan Doğan ve oyuncularına teşekkür plaketi verildi.

Türkiye'de 29 Eylül'de vizyona giren ve izleyenlerin büyük beğenisini kazanan "Her Şeye Rağmen" filminin oyuncuları ve filme yaşadığı hayatıyla ilham kaynağı İlhan Doğan'ın katılımıyla gerçekleşen gala ile film Almanya sinemalarında da vizyona girmiş oldu. İlhan Doğan ve filmin oyuncularına, Alman - Türk Gazeteciler Birliği tarafından teşekkür plaketi verildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Kanyon AVM Paribu Cineverse salonlarında muhteşem bir gala gecesi yaparak vizyona giren "Her Şeye Rağmen" filmi Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen gala gecesiyle Avrupa'da da vizyona girmiş oldu.

Verway'in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Avrupa'da "Müthiş Türk" olarak anılan iş insanı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatan filmde, İlhan Doğan'ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor.

Uzun yıllar Almanya'da "Müthiş Türk" olarak anılan, hayatı dramatik olaylarla dolu olan iş insanı İlhan Doğan'ın hayatı beyaz perdeye aktarıldı. Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'dan Holywood'a kadar uzanan dramatik ve başarı öyküsü seyirciden tam not alıyor.

Avrupa'da elde ettiği başarıları nedeniyle "Müthiş Türk olarak adlandırılan İlhan Doğan, geçtiğimiz yıllarda Almanya'da yaşanan "Neo Nazi" cinayetlerinin aydınlatılamamasını protesto etmek için, uzun yıllar yaşadığı Almanya'yı tepki göstererek terk etmişti.

Berlin Cineplex Alhambra sineması salonlarında yapılan galaya, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Galaya Türkiye'den özel olarak gelen ve katılan Erkan Petekkaya davetlilerin isteklerini geri çevirmedi ve birçoğu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Filmin başrol oyuncusu Erken Petekaya'nın yanı sıra oyuncu kadrosundan ayrıca Sinan Akdeniz, Meral Perin, Holger Doelman, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur gala gecesine katıldılar.

Filmin sonunda sahneye gelen oyuncular selamlama yaparken, hayatı beyaz perdeye aktarılan İlhan Doğan seyircilere selam vererek kısa bir konuşma yaptı.

Başarılı iş insanı İlhan Doğan gala gecesinde yaptığı konuşmada Almanya'da entegrasyonun önemi vurgularken, "Entegre olanlar Almanya'da hak ettikleri yere gelmiyor. Bunun nedenini herkes sorgulamalı" diyerek başarılara imza attığı ülkede yaşadığı zorluklara da dikkat çekti.

Alman - Türk Gazeteciler Birliği'nden teşekkür plaketi…

Gecede iş insanı İlhan Doğan'a ve oyunculara şükran plaketi verildi. Alman Türk Gazeteciler Birliği Aşbaşkanı Mustafa Ekşi plaketleri verdikten sonra yaptığı konuşmada İlhan Doğan'a ve oyunculara teşekkür ederek "İlk gurbetçinin gelişinden sonra altmışıncı yılında gurbetçiden, Avrupalı Türk olmanın yaşandığı bu günlerde, İlhan Doğan'nın hayatının çekildiği bu film çok büyük önem taşımaktadır.

Gurbetçilerin Avrupa'daki sıkıntılı ve zorlu hayat koşullarının yaşandığı yıllara bir perde aralayan İlhan Doğan beye ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir film olmuş" dedi.