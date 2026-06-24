Hattat Muhittin Tanır'a vefa: 70 yıl sonra ta'lik hatla yazılan mezar taşı dualarla kabrine konuldu

Kastamonu'nun önemli hat üstatlarından Hattat Muhittin Tanır'ın kabri, vefatından 70 yıl sonra "ta'lik hat"la hazırlanan mermer mezar taşına kavuştu. Vefa için Kastamonu'da buluşan günümüz hattatları, Muhittin Tanır'ı dualarla yad etti.

Kastamonu'da yetişen önemli hat sanatçılarından, her iki elini kullanabilme kabiliyeti sebebiyle, "Muhiddin Yesari" olarak bilinen Hattat Muhittin Tanır, vefatından 70 yıl sonra anlamlı bir vefa programıyla yad edildi. Hattat Muhittin Tanır'ın zaman içinde kaybolan ve dört yıl önce Araştırmacı Mahmut İslamoğlu tarafından bulunan kabri, eski tarzda ihya edildi. Geleneksel "ta'lik hat"la hazırlanan yeni mermer mezar taşı yerine konuldu. Kastamonu Kültür ve Edebiyat Derneği tarafından organize edilen programda, Hattat Muhittin Tanır'ın bilgisayar dizaynlı mezar taşının yerine, geleneksel usullere sadık kalınarak Hattat Mahmut Şahin'in ta'lik tarzda kaleme aldığı mezar taşı yerleştirildi.

Hattatlar vefa için Kastamonu'da buluştu

Muhittin Tanır'ın il merkezindeki Gümüşlüce Mezarlığı'nda bulunan kabri başında gerçekleştirilen vefa programına Kastamonu İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant'ın öncülüğünde Kastamonulu sanatseverler, Hattat Mahmut Şahin, Hattat Altan Yılmaz, Hattat Ceyhun Oydem, Hattat Hasan Derviş, Hattat Reyhan Esen ve İş Adamı Seydi Kurtuluş katıldı. Programda kitabe dualar eşliğinde kabre yerleştirildi. Programa katılanlar, Hattat Muhittin Tanır'ı dualarla yad etti.

"Hem merhum Muhittin Tanır'ı yad ettik hem de mezar taşını yerine koyduk"

Muhittin Tanır'ın hayatı ve kabrinin bulunma serüveni hakkında bilgi veren İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant, "Muhittin Tanır, Osmanlı'nın son döneminde yaşamış, Cumhuriyet döneminde de ilk yıllarında hayatına devam etmiş Kastamonu hattatlardan en vedut hattatlarındandır. 1876 yılında Kastamonu'da Karamukmolla köyünde doğuyor ve Kastamonu'da hizmet etmiş, pek çok camide eseleri olan bir hattattır. Uzun yıllar Muhittin Tanır'ın kabrini aradık. 2022 yılında Araştırmacı Mahmut İslamoğlu mezarın yerini tespit etti. Biz de kendi bütçemizle mezarı yaptırarak ihya ettik. Ben de bir tarih düşürdüm. Kitabedeki tarih kıtasında hem merhumun vefat tarihini, hem de bizim mezarı bulma tarihimiz yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Emrullah Demirkaya Hüsn-i Hat Sergisi için Kastamonu'ya gelen Hattat Mahmut Şahin, mezar taşının bilgisayar çıktısı ile yazıldığını gördü ve Muhittin Tanır gibi bir hattatın mezar kitabesinin bilgisayar istifi ile olmasının uygun düşmediğini belirterek kitabeyi yazma vazifesini kendi üzerine aldı. Sağ olsunlar yazmış olduğumuz tarih düşürme metnini, Osmanlı harflerle güzelce kaleme aldı ve İstanbul'da mermere oydurdu. Bugün de Kastamonu'ya teşrif ettiler. Hem merhum Muhittin Tanır'ı andık hem de mezar taşını yerine koyduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kastamonu'nun değerlerine yönelik vefa programları yapmaya devam edeceğiz. Planlamamızda birkaç büyüğümüzün mezarını yaptırmak var, önümüzdeki dönemde onaları da şahsiyetlerine yakışır şekilde ihya edeceğiz" dedi.

Öte yandan, kabre yerleştirilen yeni mermer kitabede, "Elem düşdi, tarihe veda' itdi dünyaya Hattat Muhyiddin Efendi. Erdi dar-ı cihana. İş ziyade mahmüd oldı sundık hamdi Mevlaya İhya idince ol makberi dua itdük mevtaya. (Hicri 1375 / Hicri 1444)" dörtlüğü yer alıyor. Kitabedeki ebced kelimesinin ebced değeri olan 98 sayısı 1542'den çıkarıldığında, kabrin bulunup ihya edildiği Hicri 1444 yılına ulaşılıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı