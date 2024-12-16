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Hatay'da inşaat temelinde tarihi kaya mezarları bulundu

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Hatay'da devam eden inşaat çalışmalarında bina temelinde tarihi kaya mezar odaları keşfedildi. Bölgeye jandarma ve müze ekipleri sevk edildi, bulunulan seramik kaplar müzeye nakledildi.

Hatay'da inşaat temel kazısında kaya mezar odaları bulundu.

Hatay'da inşaat temelinde tarihi kaya mezarları bulundu

Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışmalarında bina temeli kazısı sırasında kaya mezar odaları bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, alana şerit çekilerek koruma altına aldı. Temel alanına gelen müze ekipleri de kaya mezar odalarında inceleme başlattı.

Hatay'da inşaat temelinde tarihi kaya mezarları bulundu

MÜZEYE NAKLEDİLDİ

Ekipler tarafından kaya mezar alanından çıkarılan seramik kaplar müzeye nakledildi. Mezar odası içerisindeki pişmiş toprak lahit mezarın müzeye nakli için başlatılan kazı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Çevrede toplanan vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Hatay'da inşaat temelinde tarihi kaya mezarları bulundu

"BULUNAN KAYA MEZARI ALANI BİZDE ÇOK FAZLA İLGİ UYANDIRDI"

Kaya mezarında yürütülen çalışmaları merakla izleyen 18 yaşındaki Ümit Can Kurt, "Dün sabah kazı çalışması yapılırken bir alan bulundu. Eskilerden kalma, yerin içerisinde mezar bulundu. Kazı çalışmasını yaparken gördüğümüz andan itibaren direkt yetkililere bilgi verildi. Onlar da zaten gereken hususları yaptılar. Şu andaarkeologlar burada gereken işlemleri yapıyorlar. Bulunan kaya mezarı alanı bizde çok fazla merak uyandırdı. Bütün herkes burada kazı alanını izliyor" dedi.

Hatay'da inşaat temelinde tarihi kaya mezarları bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Kültür Sanat
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Icini bosalttiktan,sonra haber vermişler

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