Germiyan Festivali Hazırlıkları Tamamlandı

Kütahya'nın köklü tarihi mirasını ve zengin kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenecek olan Germiyan Festivali için hazırlıklar tamamlandı.

12-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival öncesinde GRTC Genel Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı'nın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Türk tarihine yönelik bazı yanlış algıların yıllar boyunca çeşitli çevreler tarafından yaygınlaştırıldığını belirterek, Germiyan Festivali'nin bu algıları düzeltme noktasında önemli bir görev üstleneceğini söyledi. Türklerin tarih boyunca bilim, kültür ve medeniyet alanlarında önemli eserler ortaya koyduğunu ifade eden Biçer, Harezm kültür havzasından Anadolu'ya gelen ve Kütahya'da önemli bir ilim ve medeniyet merkezi oluşturan Germiyanoğulları Beyliği'nin bu yönünün daha fazla tanıtılması gerektiğini dile getirdi. Biçer, Kütahya'nın Osmanlı Devleti'ne "çeyiz olarak verilmesi" ifadesi üzerinden zaman zaman oluşturulmaya çalışılan küçümseyici yaklaşımlara da değinerek, Germiyanoğulları'nın Osmanlı'ya sadece toprak değil, aynı zamanda yetişmiş insan gücü, ilmi birikim ve güçlü bir kültürel miras kazandırdığını söyledi. Kütahya'nın Osmanlı'nın yükseliş dönemindeki kültürel ve entelektüel gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Biçer, festivalin bu tarihi gerçeği geniş kitlelere anlatmayı amaçladığını ifade etti.

"Vatandaşlardan ve esnaftan da şehrin tanıtımına destek olmalarını istiyorum"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise, Kütahya'nın kuruluşun, kurtuluşun ve medeniyetlerin şehri olduğunu belirterek, şehrin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin yeterince tanıtılamadığını söyledi. Germiyanoğulları Beyliği'nin Anadolu tarihindeki önemli konumuna dikkat çeken Bayırcı, festivalin bu konuda farkındalık oluşturacağını kaydetti. Festivalin tek seferlik bir etkinlik olarak düşünülmediğini vurgulayan Bayırcı, organizasyonun ilerleyen yıllarda daha kapsamlı hale getirilerek gelenekselleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Kütahya'nın tanıtımının yalnızca kamu kurumları ve siyasetçilerin çabalarıyla değil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla mümkün olabileceğini dile getiren Bayırcı, vatandaşlardan ve esnaftan da şehrin tanıtımına destek olmalarını istedi. Festival kapsamında çocuklar, gençler, kadınlar ve ailelere yönelik çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini açıklayan Bayırcı, Kütahya'nın yöresel kıyafetlerinin tanıtılacağı defilelerden sempozyumlara, yarışmalardan konserlere kadar geniş kapsamlı bir program hazırlandığını söyledi. Bayırcı, festival boyunca Kütahya'nın tarihini anlatan çizgi film gösterimlerinin yapılacağını, seminerler ve kültürel etkinliklerle gençlere yönelik programların gerçekleştirileceğini belirtti.

"Kütahya çok güçlü bir tarihi birikime sahip"

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de festivalin Kütahya'nın uzun vadeli turizm hedefleri açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. Kütahya Valiliği öncülüğünde Kapadokya Üniversitesi tarafından hazırlanan Turizm Master Planı'na dikkat çeken Demir, bu çalışmanın şehrin gelecek yıllardaki turizm vizyonuna yön vereceğini söyledi. Kütahya'nın çok güçlü bir tarihi birikime sahip olduğunu ancak bu zenginliğin yeterince anlatılamadığını belirten Demir, bir şehrin değer kazanabilmesi için hikayesinin güçlü şekilde anlatılması gerektiğini kaydetti. Demir, Germiyan Festivali'nin de Kütahya'nın tarihi hikayesini yeni nesillere aktarmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Demir ayrıca, son dönemde şehir genelinde türbelerin, tarihi yapıların ve camilerin restorasyonlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini, kültür ve turizm alanındaki yatırımların artarak devam ettiğini ifade etti. Festivalin gastronomiden geleneksel kıyafetlere, örf ve adetlerden tarihi mirasa kadar birçok değerin yaşatılmasına katkı sağlayacağını belirten Demir, tüm Kütahyalıları etkinliğe sahip çıkmaya davet etti.

"Amacımız Germiyan medeniyetinin ortaya koyduğu ilmi ve kültürel birikimi görünür kılmak"

Festivalin fikir öncülerinden olan Küresel Araştırma Düşünce Merkezi Genel Başkanı Mustafa Önsay, organizasyonun üç temel amacı bulunduğunu açıkladı. İlk amaçlarının Türklerin Anadolu'daki tarihi varlığına yönelik yanlış anlatımlara karşı Germiyan medeniyetinin ortaya koyduğu ilmi ve kültürel birikimi görünür kılmak olduğunu söyleyen Önsay, Germiyanoğulları döneminde Kütahya'nın önemli bir ilim ve kültür merkezi haline geldiğini ifade etti. İkinci amaçlarının Germiyanoğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılım sürecinin sadece toprak devrinden ibaret olmadığını göstermek olduğunu belirten Önsay, beyliğin yetişmiş insan gücü, kültürel birikimi ve devlet tecrübesinin de Osmanlı'ya önemli katkılar sunduğunu söyledi. Önsay, festival kapsamında düzenlenecek Germiyan Mirası Sempozyumu'nun bu tarihi gerçeklerin akademik yönleriyle ele alınmasına katkı sağlayacağını kaydetti. Üçüncü hedeflerinin ise Kütahya'nın şehir kimliğine yeni bir değer kazandırmak olduğunu ifade eden Önsay, termal, çini, kuruluş ve kurtuluş şehri kimliklerinin yanında Germiyan Beyliği'nin başkenti olma özelliğinin de ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi. Önsay, Germiyan Festivali'nin ilerleyen yıllarda Kütahya'nın önemli geleneklerinden biri haline gelmesini amaçladıklarını belirtti.

12-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde sempozyumlar, kültürel gösteriler, konserler, yarışmalar, çocuk etkinlikleri, yöresel kıyafet defileleri ve çeşitli tanıtım programları düzenlenecek. Organizasyonun Kütahya'nın tarihi mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılmasına ve şehrin turizm potansiyelinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı