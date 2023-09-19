Geometri ve Sanat Çalıştayı: Osmanlı Eserlerinde Geometrik Desenler

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek olan Geometri ve Sanat Çalıştayı, Osmanlı dönemi yapılarında yer alan geometrik desenlerin inşa metotları ve çağdaşı olan devletlerdeki uygulamaları ele alacak. Ayrıca, desenlerin modern şehir mimarisinde kullanımına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Geometri ve Sanat Çalıştayı kapsamında Zanaat Ekseninde Osmanlı Eserlerinde Geometrik Desenler konulu eğitim programı 22 Eylül'de başlıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla yerleşkesinde, 3 gün sürecek eğitimlerde Osmanlı dönemi yapılarında yer alan geometrik desenlerin inşa metotları ve çağdaşı olan devletlerdeki uygulamalarla mukayeseli bir biçimde farkları ele alınacak. Bu desenlerin modern şehir mimarisinde kullanımına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Geometrinin önemine ve sanatta kullanılmasının tarihine ışık tutulacağı Geometri ve Sanat Çalıştayı'nda mimarlar, ustalar ve zanaatkarlar için de eğitim programları yer alıyor. 22-24 Eylül'de gerçekleşecek çalıştay; mimar, usta ve zanaatkarlar için hazırladığı eğitim programıyla geometrik desenlerin bilimsel verilerine ışık tutacak. Organizasyon komite başkanlığını Dr. Serap Ekizler Sönmez'in yaptığı programda ilk gün konferanslar yer alacak. Konferanslarda geometri tarihi ve İrfani düşünce bağlamı ve tarihsel süreç ele alınacak. Çalıştayla birlikte desenlerin modern şehir mimarisinde kullanımına yönelik farkındalık oluşturulması ve gelecek nesillere aktarılmasının önünü açmak hedefleniyor.

İKİ GÜN BOYUNCA ATÖLYE DERSLERİ YAPILACAK

22 Eylül'de başlayacak "Zanaat Ekseninde Osmanlı Eserlerinde Geometrik Desenler" konulu eğitim programı 3 gün sürecek. Sonraki 2 gün ise başvurular arasından seçilen katılımcılarla Serap Ekizler Sönmez ve Saeid Shakouri yürütücülüğünde her gün sunum destekli atölyelerden oluşan eğitim yapılacak.

Geometrik yüzey kaplama sistemleri alanında çalışan araştırmacı ve tasarımcı Dr. Serap Ekizler Sönmez, eğitim programına dair şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de uzun yıllar hem akademi hem de piyasada çalışmalar yapan biri olarak çalışmalardaki sıkıntılı işler böyle bir çalıştayı elzem kıldı. Bir seri olarak düşündüğümüz bu çalıştaylarda bir ayağını güçlü bir biçimde bilime sağlam basan bir konunun bilim tarihinden bağımsız ele alınması düşünülemezdi. Konunun teorik alt yapısı ile yeniden inşa edilmesi ve tarih boyunca uygulanmış örneklerin bir vesika gibi değerlendirilerek bu teorik yapı inşasının sağlam bir zemine oturtulması sağlanmalıdır. Vesika olarak değerlendirme ise ancak desenlerin geometrisinin sağlam analiz edilmesi ile mümkün olacaktır."

"SANATIN ARKASINDAKİ BİLİMSEL VERİLERE IŞIK TUTACAĞIZ"

Sönmez, "Kıymetli hocalarımızın teveccühleriyle dahil oldukları konferanslarla daha anlamlı yapıya bürünen proje ile geçmişi gelecek nesillere aktarırken mimarların, ustaların ve zanaatkarların geometrik desenlerin arkasındaki bilimsel verilerin farkındalığı ile daha fazla sorumluluk üstlenmesini sağlayacağız. Böylece bu sanatın modern yapılarda doğru bir şekilde uygulanmasının da önünü açacağız. Öyle ki, sanatın bilimsel temelleri üzerinde şu ana kadar çok az çalışma yapılmış olması ya da konunun yanlış metotlarla ele alınması zanaat ustalarına yol gösterici bir nitelik taşımasına engel oluyor. Geometri ve Sanat Çalıştayı ile bu meselelere katkıda bulunacak önemli bir adım attığımız gibi dünyada da bu yönüyle yapılmış ilk çalıştaydır" dedi.

GEOMETRİK DESENLERİN MODERN MİMARİDE DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI SAĞLIYOR

Kendisinin de Anadolu Selçuklu başta olmak üzere farklı kültürlerdeki geometrik desenler üzerine çalışmalar yürüttüğünü aktaran Sönmez, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Mimari yapılar, İslam sanatının bel kemiğini oluşturuyor ve geometrik desenler bu yapıların önemli estetik ögelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ben de tüm İslam dünyasında tarihi eserleri tek tek fotoğraflayarak, eskizlerini çiziyor ve notlar alıyorum. Kaybolmaya yüz tutan nakışları kaydediyor, analiz ediyorum. Uzun yıllar 300 yıldır unutulmuş geleneği anlamak ve anlatmak adına yoğun bir çalışma içerisindeyim. Sanırım özellikle son 10 yıldır eğitimlerimle ve yayınlarımla bu alana farkındalık oluşmaya başladı. Gerçekleştireceğimiz bu eğitim programıyla birlikte de zanaatkarlar ve mimarlarla bir araya gelerek bilim ve sanatın kesişimini birlikte irdeleyeceğiz."

İlk gün, tüm güne yayılan konferanslarda yer alan konuşmacılar ve başlıkları ise şu şekilde:

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu: "Matematik'i Anlamdan ve Büyüden Arındırmak: Hisabi Matematiğin Yükselişi"

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç: "Dönüş ve Daire: Sufi Düşüncede Manevi Geometri"

Doç. Dr. Elif Baga: "Mezopotamya'dan İslam Medeniyetine Geometrik Desenlerin Matematiksel Arka Planına Kısa Bir Bakış"

Y. Mim. Saeid Shakouri: "Safavi Dönem Mimarisinde Geometrik Desenler ve Estetik Elemanlar"

Dr. Serap Ekizler Sönmez: "Geometrik Strüktür Olarak Osmanlı Mimarisinden Desenler, İslam Dünyası İçindeki Yeri."