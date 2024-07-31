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Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

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Bugün hayatını kaybeden usta oyuncu Genco Erkal, 2 Ağustos Cuma günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Sayısız sinema ve tiyatro oyununda yer alan ve bir süredir kan kanseri tedavisi gören Genco Erkal, bugün sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Erkal'ın cenaze töreni belli oldu.

Genco Erkal'ın Instagram hesabından yapılan açıklamada "Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu, Türk tiyatrosunun onuru sevgili Genco Erkal'ı 2 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek anma töreni ile uğurluyoruz. Cenazesi Teşvikiye Camii'ndeki kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerini yer verildi.

Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

GENCO ERKAL KİMDİR?

Genco Erkal 28 Mart 1938'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1959 yılından itibaren Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Genco Erkal, 1969'da, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

1965'te Rus yazar Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Genco Erkal, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982'de At ve 1983'te Faize Hücum filmleri ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Kültür Sanat

Genco Erkal 3.Sayfa Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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