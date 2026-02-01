Ertuğrul Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti tarihi dokuya uygun şekilde yenilendi

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde, jandarma uzman çavuşların saat başı gerçekleştirdiği saygı nöbeti değişiminde kullanılan seremoni sözleri, ziyaretçi deneyimini artırmak amacıyla tarihi dokuya uygun şekilde yenilendi.

Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde tutulan saygı nöbeti, Bilecik Söğüt İlçe Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde görevli, tamamı uzman çavuş rütbesindeki 14 personel tarafından icra ediliyor.

Geleneksel kıyafetler ve dönemsel savaş aletleriyle tutulan nöbetin saat başındaki devir teslimi, türbeyi ziyaret edenler tarafından ilgiyle izleniyor.

Bilecik Valiliği ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında 2017 yılında imzalanan protokol kapsamında başlatılan uygulama, 9 yıldır aralıksız sürdürülürken, yalnızca 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında yaklaşık 1,5 ay ara verildi.

Nöbet devir teslim seremonisinde kullanılan sözler, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ziyaretçilerin ilgisini artırmak ve dönemin atmosferini yansıtmak amacıyla güncellendi. Yenilenen seremoni metinlerinin, tarihi unsurlar gözetilerek hazırlandı.

Söğüt İlçe Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı Muhafız Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Feyyaz Onur Çağlar, AA muhabirine, Ertuğrul Gazi Saygı Nöbeti'nin, Merkez Komutanlığı tarafından "Alp" olarak adlandırılan, tamamı uzman çavuş rütbesindeki, bu faaliyet için görevlendirilen tim personeli tarafından tutulduğunu kaydetti.

"Alp" olarak görevli olan personelin, dönemin şartlarını yansıtan börk, kaftan, zırh gibi kıyafetlerini giydikten sonra saat 09.00 itibarıyla başlayan ve her saat başında seremoni ile devir teslim nöbetinin saat 18.00'e kadar devam ettiğini belirten Çağlar, şöyle konuştu:

"Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan jandarma uzman çavuşlar arasından fiziksel olarak bu göreve uygun olanlar seçilir ve seçildikten sonra 30 günlük yoğun bir eğitim sürecinden geçirilir. Yürüyüş, duruş ve seremonide kullanılan nöbet devir teslim sözleri üzerinde titizlikle çalışılır. Saygı nöbeti tutan askerler görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle ifa ederler."

Çağlar, ziyaretçi sayısının özellikle dönem dizilerinin ardından artış gösterdiğini, yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin nöbet değişimini ilgiyle izlediğini ifade etti.

"Saygı nöbeti, devlet töresine bağlılığı simgeliyor"

Uzman Çavuş Uğur Birdal da Ertuğrul Gazi'nin Osmanlı Devleti'nin temellerini atan bir bey olduğunu hatırlatarak, türbede tutulan nöbetin Osmanlı'nın kuruluş anlayışını ve askerlik geleneğini sembolik olarak yansıttığını söyledi.

Nöbetin, Osmanlı'nın devlete sadakatı, düzenini ve töreye bağlılık anlayışını gösterdiğini ifade eden Birdal, "Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki saygı nöbeti, alplik geleneğini, devlet töresine bağlılığı ve manevi değerleri simgeleyen bir uygulamadır. Kuruluşun beşiği olan Söğüt'te bu nöbetin icra edilmesi ayrı bir önem taşımaktadır." diye konuştu.

Seremonide kullanılan ifadeler şöyle:

"Ertuğrul Gazi Türbesi girişinde Alp başının 'Alpler, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Ertuğrul Gazi Han huzurunda var olsun töremiz, kutlu olsun nöbetimiz, amin. Yürüyün Alpler yürüyün.' talimatı ile başlayan ve Alp başının 'Yeryüzünü döşek atını kanat bilen, nerede zulme uğrayan varsa yardımına giden, zalimin önünde kat'a eğilmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen. Atamız Oğuzhan oğlundan, Gün Han neslinden, Kayı boyundan, Gündüz Alp oğlu, Ertuğrul Gazi Han huzurunda, nöbeti devral' sözleriyle devam eden nöbet değişiminde 'Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın' diyerek nöbeti devreden Alp'e diğer Alp ise 'Yolun yolumdur başım yoluna fedadır, gayrı bu kutlu nöbet bendedir karındaşım" sözüyle nöbeti devralıyor.

Nöbet değişimi Alp başının Alp'lere "Zırhımız iman, pusatımız adalet, hedefimiz Nizam-ı alemdir. Yürüyün Alp'ler yürüyün" sözleriyle sona eriyor.