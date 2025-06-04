Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı

Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak gece saatlerinde de ziyaretçilere kapılarını açtı. Uygulama, 1 Ekim'e kadar devam edecek.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve ilk yerleşimi Cilalı Taş Devri'ne dayanan Efes Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait izlerle Anadolu'nun zengin tarihini gözler önüne seriyor.

Efes Antik Kenti Gece Müze Uygulaması ile Ziyaretçilere Açıldı

GECE MÜZECİLİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen gece müzeciliği uygulaması kapsamında, 4 Haziran'dan itibaren Efes Antik Kenti gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.

Efes Antik Kenti Gece Müze Uygulaması ile Ziyaretçilere Açıldı

ÖZEL AYDINLATMALARLA DESTEKLENİYOR

Özellikle yaz aylarında gündüz plajları tercih eden turistlerin, serin saatlerde antik kenti gezebilmesi amacıyla başlatılan uygulama, Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi önemli alanlarda özel aydınlatmalarla destekleniyor.

Efes Antik Kenti Gece Müze Uygulaması ile Ziyaretçilere Açıldı

"ZİYARETÇİLERİN İLGİLİ İLK GÜNDEN YOĞUN"

Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, gece müzeciliğinin ilk gününde yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını, uygulamanın 1 Ekim'e kadar devam edeceğini söyledi. Kaleağasıoğlu, antik kentte haftanın dört günü gece müzeciliği uygulamasının gerçekleşeceğini belirterek, "4 Haziran itibarıyla Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliğimiz başladı. İlk gün yoğun bir ziyaretçi akınıyla karşılaştık. Gece ziyaretlerimizi çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 19.00-23.00 arası gerçekleştireceğiz. Son biletleme saatimiz 22.00 olacak. Pazar, pazartesi ve salı günleri ise tahsisler nedeniyle uygulamaya ara vereceğiz." diye konuştu.

Efes Antik Kenti Gece Müze Uygulaması ile Ziyaretçilere Açıldı

"BU YIL ZİYARETÇİ SAYISININ ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Geçen yıl Efes Antik Kenti'ni gece müzeciliği uygulaması kapsamında 300 bin kişinin ziyaret ettiğini anımsatan Kaleağasıoğlu, bu yıl ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini dile getirdi. Gece müzeciliğinin Efes'e farklı bir ambiyans kattığını dile getiren Kaleağasıoğlu, "Ziyaretçilerimizden bu deneyimi yaşarken tarihi mirasa daha fazla özen göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Efes Antik Kenti Gece Müze Uygulaması ile Ziyaretçilere Açıldı

"EFES'İ GECE GÖRMEK BAMBAŞKA"

Gece müzeciliğinin ilk ziyaretçileri arasında yer alan Emin ve Özlem Güler çifti, Bursa'dan geldiklerini ve açılışa denk geldikleri için mutlu olduklarını belirtti. Gece ambiyansının kendisini çok etkilediğini ifade eden Emin Güler, "İlk kez geliyoruz, çok beğendik. Çocuğumuzla birlikte geldik, bol bol fotoğraf çekildik." dedi.

Efes Antik Kenti Gece Müze Uygulaması ile Ziyaretçilere Açıldı

"ÇOK GÜZEL BİR AURA ORTAYA ÇIKMIŞ"

İstanbul'dan gelen Ekin Yılmaz ve Mustafa Canevi ise gece müzeciliğine denk gelmenin, tatillerinin en güzel sürprizi olduğunu söyledi. Ekin Yılmaz, "Efes'i gündüz de merak ediyorduk ama gece ışıklandırmayla birlikte çok güzel bir aura ortaya çıkmış. Çok güzel fotoğraflar çekildik" ifadelerini kullanırken, Mustafa Canevi ise "Özellikle Celsus Kütüphanesi'nin aydınlatması büyüleyiciydi. Hayatınızda bir kere mutlaka gelmeniz gerekiyor." dedi.

Efes Antik Kenti Gece Müze Uygulaması ile Ziyaretçilere Açıldı

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
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