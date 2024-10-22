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Denizli Kitap Fuarı'na Yazar Akını

Denizli Kitap Fuarı'na Yazar Akını
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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. Denizli Kitap Fuarı, ünlü yazarları bir araya getirerek büyük ilgi gördü. Ahmet Ümit, Ayşe Kulin ve Celal Şengör gibi yazarlar imza günleri ve söyleşilerle kitapseverlerle buluştu.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Denizli Kitap Fuarı'na akın eden vatandaşlar Ahmet Ümit'ten Ayşe Kulin'e Celal Şengör'den Ataol Behramoğlu'na Türkiye'nin en ünlü yazarları ile buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin EGS Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda 7'ncisini bu yıl düzenlediği, 27 Ekim'e kadar sürecek olan Denizli Kitap Fuarı büyük ilgi görüyor. Fuarın onur konuğu Ahmet Ümit'ten Ayşe Kulin'e, Ataol Behramoğlu'ndan Celal Şengör'e Türkiye'nin en ünlü yazarları imza günü ve söyleşilerle vatandaşlarla buluştu. Fuar Ahmet Ümit, İpek Ongun, Defne Ongun Müminoğlu, Banu Tozluyurt, Enver Aysever, Ercan Kesal, Sema Soykan, Emin Çapa, Yusuf Halaçoğlu, İhsan Eliaçık, Timur Davletov, Ataol Behramoğlu, Banu Avar, Celal Şengör, Selim Erdoğan, Timur Soykan, İpek Özbey, Merdan Yanardağ, Prof. Dr. Güney Çeğin ve daha birçok yazarı ağırladı. Fuara akın eden vatandaşlar yazarlarla buluşup imza günü ve söyleşilere katıldı. Hayranı oldukları yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da fuara katılan vatandaşlar ve yazarları yalnız bırakmadı. Vatandaşlarla birlikte fuarı gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Çavuşoğlu, yazarlarla da bir araya geldi. Fuarın çok güzel ve yoğun geçtiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, tüm hemşehrilerini 27 Ekim'e kadar sürecek fuara davet etti.Fuarda hayranlarıyla bir araya gelen Yazar Ahmet Ümit, fuara çok büyük bir ilgi olduğunu belirtip, Denizli her zaman okuyan bir il olmuştur. Her zaman geliyorum ama bu sefer daha mutlu bir şekilde geldik Denizli'ye. Okurlarımız da sağ olsunlar bizi yine yalnız bırakmadılar. Bugüne kadarki en büyük kalabalıkla karşılaştım dedi.

'KİTAP FUARLARI KİTAP ÇEŞİTLİLİĞİNİ GÖSTERMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Yazar Celal Şengör yoğun kalabalığı görünce hayret ettiğini vurgulayı, Demek ki Denizli'de kitaba ilgi çok. Bu beni hakikaten çok memnun etti. Denizli aydın bir yer. Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde ilk Milli Mücadele ateşini yaktı. Bunlar da Ahmet Hulusi Efendi ve arkadaşlarının torunları. Bu beni hakikaten çok mutlu etti. Kitap fuarlarının olması kitap çeşitliliğini göstermesi açısından çok önemlidir. Buraya belli bir konuya ilgi duyarak gelen kişi daha birçok konuyu görür. Dolaysıyla bu hakikaten çok mühim ve ben çok memnun oldum. Denizli gibi küçücük bir yerde bu muazzam kalabalığı görmek insanı ümitlendiriyor dedi.

'OKUR VE YAZAR BULUŞMAZSA OKUR-YAZARLIK YARIM KALIR'

Yazar Mustafa Balbay, Denizli'nin kitapla barışıklığının kendisi için her zaman çok güzel bir kavuşma olduğunu belirtip, Okur ve yazar buluşursa okur-yazar oluruz. Okur ve yazar buluşmazsa okur-yazarlık yarım kalır dedi. Fuarı devam ettiren Denizli Büyükşehir Belediyesini kutlayan Balbay, fuarda olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.Yazar Ayşe Kulin çok güzel bir fuarla karşılaştığını belirterek, Denizli'yi çok sevdiğini anlattı. Uzun yıllar önce Vali Recep Yazıcıoğlu döneminde kente geldiğini kaydeden Kulin, Denizli çok sevdiğim bir şehir. Burada olmak çok güzel, bana büyük bir mutluluk veriyor diye konuştu.

Haber Ramazan ÇETİN DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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