Cumhuriyet'in 100. yılında yapılan seçimler kitap oldu! Seçimin şifreleri anlatıldı

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapılan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde, partilerin yürüttükleri kampanyalar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu'nun editörlüğünde "Türkiye Yüzyılı'nın Seçimi" isimli kitapta toplandı.

LİDER VE PARTİLERİN SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARI ELE ALINDI

Türkiye Yüzyılı'nın Seçimi adlı kitaba, Yeşim Sürlü, Onur Şen, Ozan Efeoğlu, Rabia Elif Yakut, Mehmet Gökhan Çivi, Atakan Yılmaz gibi araştırmacılar da katkı sundu. '14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Siyasal İletişim Kampanyaları' başlığı altında yapılan araştırmalarda, hem liderlerin hem de partilerin tüm siyasal iletişim kampanyaları kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

KAMPANYALARIN ARKASINDAKİ STRATEJİLER İNCELENDİ

Araştırmacı-yazarlar, seçim kampanyalarının arkasındaki stratejileri ve iletişim araçlarını analiz ederek, seçim çalışmalarının toplumsal etkilerini de gözler önüne seriyor. İletişim uzmanları, araştırmacı-akademisyenler ve siyasete ilgi duyan herkese bir başyapıt niteliğinde olan 'Türkiye Yüzyılı'nın Seçimi' adlı kitap, Literatürk Academia Yayınları etiketiyle seçkin kitabevlerinde ve online satış sitelerinde yerini aldı.

ALBAYRAK: TÜRK HALKI REKOR KATILIMLA DEMOKRASİYE İNANCINI GÖSTERDİ

Kitabın ön sözünde değerlendirmelerde bulunan TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "Türk halkı Türkiye Yüzyılı'nın seçimine büyük ilgi göstermiş ve rekor katılım oranı ile demokrasiye olan inancını bir kez daha göstermiştir. Bu bağlamda 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimleri ülkemizin geleceğine, milletimizin kazanımlarına, devletimizin hedeflerine sahip çıktığı bir demokrasi şöleni olarak görülmelidir. İlklerin yaşandığı Türkiye Yüzyılı'nın Cumhurbaşkanı Seçimi'nde tarihinde ilk kez iki turlu bir seçimi tecrübe etmiştir. Türkiye, son 21 yılda sağladığı siyasi istikrar, ekonomik güven ve toplumsal huzur sayesinde insanı merkeze alan, dinamik ve çok boyutlu bir dış politikayı hayata geçirme imkanı yakalamış ve böylelikle sadece kendi haklarını değil, aynı zamanda küresel alandaki adaletsizlikleri gidermeye ve dünya barışını tahkim etmeye dönük girişimler ortaya koyabilmiştir.

"BU SEÇİMİN GALİBİ DEMOKRASİDİR"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı vizyonu bu bağlamda sadece ülkemiz için değil bölgemiz ve dünya için gerçekleşecek bir devrimin muştusudur. 14 ve 28 Mayıs 2023 Seçimleri Türkiye Yüzyılı perspektifiyle 'merhaba' dediğimiz yeni bir dönemin habercisi olmuştur. Türkiye Yüzyılı'nın Seçimi kitabı, cumhuriyetimizin yüzüncü yılına denk gelen böylesine önemli bir seçimi tarihe not düşmek adına iyi bir kaynak olma özelliği taşımaktadır. Yoğun bir gündemle girilen seçim dönemi sürecine ışık tutacak içeriklere yer verilen bu çalışma Türkiye Yüzyılı'nın seçimini anlamakta iyi bir kılavuz olacaktır. İYİ Parti, MHP, CHP ve AK Parti'nin seçim kampanyalarının yanı sıra Cumhurbaşkanı adayları Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasal iletişim çalışmalarını ortaya koyan eser, siyasal stratejileri, söylemleri, miting analizlerini, siyasal reklamları, medya yönetimini ve sosyal medya kullanımlarını holistik bir bakış açısıyla tartışmaktadır. 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinin henüz dumanı üzerindeyken siyasal iletişim literatürüne mütevazi bir katkı sunmak üzere hazırlanan bu kitabı iletişim çalışmaları alanına kazandıran editör ve yazarları tebrik ediyorum. Bu seçimin galibi demokrasidir, millî iradedir, milletimizin kendisidir. Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa giderek, bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşları kutlamak gerekir. Bu vesileyle "Büyük Türkiye Zaferi" ile sonuçlanan 2023 seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim."

"BU SEÇİM 150 YILA VARAN DEMOKRASİ TARİHİNDE KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Kitabın arka kapağında yer alan yazıda ise şunlar söylendi: "Cumhuriyet'in 100. yılında yapılan bu seçim 150 yıla varan demokrasi tarihimiz açısından kritik bir öneme sahipti. Seçim sonuçlarının önemi kadar yürütülen seçim kampanyaları, demokrasi kültürünü ortaya koyması adına önemli bir referans noktası teşkil etti. Bu Kitap; konvansiyonel ve yeni medyada gerçekleşen kampanya süreçlerinin adım adım takip edildiği bir kaynak niteliğinde. Akademik alana sunacağı katkıların yanı sıra tercih edilen dilin yalın olması sayesinde, tüm okuyuculara iletişim stratejilerini ve her geçen gün önemi artan siyasal iletişim pratiklerini anlaşılır bir şekilde izah ediyor."

"USLU: TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ SİYASİ OLAYLARDANDIR

Dr. İbrahim Uslu – RTÜK Başkan Yardımcısı: "14 ve 28 Mayıs 2023 Seçimleri Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli siyasi olaylardan biriydi. Bu seçimler, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal geleceğini şekillendirecek önemli kararlara yol açtı. Bu kitap, bu seçimlerin tüm detaylarıyla incelendiği ilk kapsamlı çalışmadır. Kitapta, seçimlerde yer alan siyasi aktörler ve partilerin siyasal kampanya süreçleri ve Seçim Sonuçları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kitap, seçimlere dair objektif ve tarafsız bir bakış açısı sunmaktadır."

ÖYMEZ: KİTAP, TÜRK SİYASETİYLE İLGİLENENLERİN KÜTÜPHANESİNDE YER ALABİLECEK BİR ÇALIŞMA

Hasan Öymez – TRT Genel Müdür Yardımcısı: "14 ve 28 Mayıs 2023 Seçimleri dünya kamuoyu tarafından süreç boyunca merakla takip edildi. Uzun yıllar boyunca da konuşulacak olan seçimlere dair yazılan bu kitap, Türkiye'de siyasal iletişim faaliyetlerinin geldiği aşamayı tasvir etmektedir. Türkiye'nin kader seçiminin analizini yapan ve seçim sürecini derinlemesine ele alarak zengin bir içerik sunan bu kitap, Türk siyasetiyle ilgilenen herkesin kütüphanesinde yer alabilecek bir çalışma."