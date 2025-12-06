Haberler

Cehennem Deresi'nin altında heyecanlandıran keşif! Mihrap, küpler ve sır dolu mezar bulundu

Cehennem Deresi'nin altında heyecanlandıran keşif! Mihrap, küpler ve sır dolu mezar bulundu
Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde Cehennem Deresi yakınlarında tesadüfen ortaya çıkan yeraltı camisi, mihrap, akustik küpler ve gizemli mezarlarla bilinmeyen bir döneme işaret ederek arkeologları heyecanlandırdı.

  • Batman'ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Gömek Yaylası'nda köylüler tarafından tesadüfen bir yeraltı camisi bulundu.
  • Yeraltı yapısında mihrap, duvarlara gömülü onlarca küp ve kimliği bilinmeyen büyük bir mezar bulunuyor.
  • Yapının bulunduğu alanda yapılan yüzey incelemesinde, aralarında çocuk mezarlarının da yer aldığı çok sayıda uzun mezar tespit edildi.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Gömek Yaylası'nda köylüler tarafından tesadüfen yeraltı camisi bulundu.

Cehennem Deresi yakınlarında bulunan yapının içindeki mimari detaylar, bilinmeyen bir tarihe işaret ediyor. Kayalık bir yamacın altında açılan küçük bir oyuktan girilen yeraltı yapısında mihrap, duvarlara gömülü ses yalıtımı amacıyla kullanıldığı değerlendirilen onlarca küp ve kimliği bilinmeyen büyük bir mezar bulunuyor.

YERALTI CAMİSİNİN KAYDI YOK

Yapının bulunduğu alanda yapılan yüzey incelemesinde, aralarında çocuk mezarlarının da yer aldığı çok sayıda uzun mezar tespit edildi. Daha önce Batman Valiliğince bölgede yapılan araştırmalarda elde edilen eserlerin Batman Kültür Envanteri'ne işlendiği bilinirken, bu yeraltı camiine dair herhangi bir kayıt bulunmaması dikkat çekti.

"TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN ÇIKMIŞ GİBİ"

Caminin keşfine tanıklık eden doğa yürüyüşçüsü Sabahattin Atalay, Cehennem Deresi'nden geçtikten sonra karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndüklerini ifade ederek, "Gömek Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaparken köylüler bir oyuk gösterdi. İçeri girince karşılaştığımız manzara gerçekten şaşırtıcıydı. Mihrap tamamen sağlamdı. Duvarların içine gömülü çok sayıda küp vardı, bunların akustik için kullanıldığı öğrendim. İçeride büyükçe bir mezar bulunuyor. Dışarı çıktığımızda da onlarca mezarın yaylaya yayıldığını gördük. Tarihin derinliklerinden çıkmış gibi bir yapı. Dönemi bilinmiyor, uzman incelemesi gerekiyor. Yaptığım araştırmada uzmanlar, yapının mimarisinin ilk bulgularla Orta Çağ - erken İslam dönemi veya daha eski bir kültüre işaret edebileceğini, ancak net tarihlemenin ancak kapsamlı bir arkeolojik çalışma ile yapılabileceğini belirttiler" dedi.

