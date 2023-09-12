Bosna Hersek'te düzenlenen belgesel film festivalinde gençler iş deneyimi kazandı

Bosna Hersek'te düzenlenen Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde gönüllü olarak çalışan gençler, takım çalışması ve sorumluluk alma gibi görevlerin yanı sıra belgesel yapımcıları ve oyuncularıyla tanışma imkanı buldu. Festivaldeki gönüllü gençler iş deneyimi kazanırken, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal çevrelerini genişletti.

Bosna Hersek'te bu yıl 6'ncısı düzenlenen uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC) gönüllü olarak çalışan gençler, takım çalışması ve sorumluluk alma gibi görevlerin yanı sıra belgesel yapımcıları ve oyuncularıyla tanışma imkanı buldu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu AJB DOC'un 8 Eylül'de gerçekleşen açılışından bu yana gönüllü görev alan lise ve üniversiteli gençler, festival kapsamında iş deneyimi kazanırken, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal çevrelerini genişletti.

Festivaldeki gönüllü gençlerden 19 yaşındaki Zijo Vladavic, AA muhabirine, AJB DOC'ta 3'üncü kez gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

İlk yıl bir beklentisinin bulunmadığını ancak edindiği tecrübe ve gönüllülere gösterilen tutumun kendilerini çok etkilediğini belirten Vladavic, "Muhteşem insanlarla muhteşem deneyimler kazandım." dedi.

Birincil görevlerinin yardım etmek olduğunu dile getiren Vladavic, "Hedef hem kendini hem de festivali en iyi şekilde temsil etmek. Buraya gelen yabancılara Saraybosna'nın sevgi dolu bir kent olduğunu göstermek." ifadelerini kullandı.

Vladavic, gönüllü olarak görev aldığı festivalden edindiği tecrübeleri unutmayacağını vurgulayarak, üniversite eğitimine Almanya'da devam edeceğini bildirdi.

Gönüllü gençler festivale katıldıkları için memnun

17 yaşındaki Nadja Halitovic de ilk kez gönüllü olarak görev aldığını ifade ederek, "Çok şey öğrendim ve ilk kez iş deneyimi de kazanmış oldum. Gelecek yıl da mutlaka başvuracağım." şeklinde konuştu.

Festival kapsamında küçük ama önemli sorumluluklar aldığını anlatan Halitovic, "Gençler olarak iletişim kurmayı bilmeliyiz. AJB DOC buradaki önemli festivallerden birisi ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar geliyor. Dolayısıyla sürekli iletişim halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

19 yaşındaki Arnel Ibricic ise festivalin fotoğraf kısmında gönüllü olarak çalıştığını belirterek, "Fotoğraf sanatçısı olmak istiyorum. Buraya da iş deneyimi kazanmak için geldim ve oldukça mutluyum." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Ibricic, festival kapsamında belgesel alanında görev alan birçok kişiyle tanışma imkanı bulduğunu da kaydetti.

Festival bugün sona eriyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 8 Eylül'de başlayan festival, bu akşam düzenlenecek ödül törenin ardından sona erecek.

AJB DOC'un yarışma kısmında "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül bu akşam sahiplerini bulacak.

Bosna Hersek'te 5 gündür devam eden AJB DOC'ta, dünyanın farklı kesimleri ve bölge ülkelerinden 24 belgesel sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Festivalin jüri üyeleri arasında Rus yönetmen Vitali Manski, Macar yönetmen Bernadett Tuza-Ritter, Boşnak yönetmen Nermin Hamzagic ve Hırvat yapımcı Vanja Jambrovic ile yapımcı Mohamed Elmongy de yer aldı.

Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.