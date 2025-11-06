Yeni Dram Filmi 'Bi Umut'un Galası Yapıldı

BAŞROLLERİNİ Hülya Duyar ve Leon Kemstach'un paylaştığı, yönetmenliğini Gökhan Arı'nın üstlendiği 'Bi Umut' filminin galası yapıldı. Mustafa Uslu'nun yapımcılığında çekilen, Rumble Medya ve NBU Gold A.Ş. ortak imzalı, dram türündeki film 7 Kasım Cuma günü Türkiye'de vizyona girecek. Filmin galasında konuşan Mustafa Uslu, "Altı yıllık bir projeydi. Yazarken de, çekerken de, montajlarken de büyük emek verdim. Bugün siz karar vereceksiniz, cuma günü de halkımız karar verecek. Ama ben ortaya çıkan işten çok memnunum. Kalbim ve vicdanım çok rahat, çünkü elimden gelenin fazlasını yaptım. Günde 20-22 saat çalıştım. Bugün ise gönül rahatlığıyla filmimi Türk halkıyla buluşturmaya hazırım" dedi.

Gerçek bir yaşam öyküsünden sinemaya uyarlanan 'Bi Umut', sevginin, inancın ve insanlığın sınır tanımayan gücünü anlatıyor. Mustafa Uslu'nun yapımcılığında çekilen Rumble Medya ve NBU Gold A.Ş. ortak imzalı filmin yönetmenliğini Gökhan Arı üstlenirken, senaryosunu Mert Dikmen ve Mustafa Uslu kaleme aldı. Başrollerini Hülya Duyar ve Leon Kemstach'un paylaştığı 'Bi Umut' filminin kadrosunda Arzum Onan, Fikret Kuşkan, Hayat Van Eck, Celal Öztürk, Gürberk Polat, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Necmi Yapıcı, Bahtiyar Engin ve Levent Ülgen gibi usta oyuncular da yer aldı. Filmin galasına oyuncuların yanı sıra birçok ünlü isim katılım sağladı.

Trafik kazası sonrası felç kalan Rus genç Umut'un, Antalya'da yaşayan Gülsüm Kabadayı sayesinde hayata yeniden tutunuşunu konu alan film, izleyicilere hem duygusal hem umut dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.

USLU: GÖNÜL RAHATLIĞIYLA FİLMİMİ TÜRK HALKIYLA BULUŞTURMAYA HAZIRIM

Yapımcı Mustafa Uslu, "Benim genelde diğer filmlerimde de bakış açım biraz farklıdır. Belki bu hikaye bazı insanlar için bir gazetenin ikinci sayfa haberi gibi görünebilir. Ancak benim için içinde çok inandığım bir özne var: iyilik ve vicdan. Bugün beyaz ceket giydim. Rahmetli Müslüm Gürses bana derdi ki: Beyaz iyiliğin rengidir. Hiç beyaz giyinip banka soyan gördün mü? Beyaz giyinmiş katil gördün mü? Ama beyaz giyinen doktor, hayat kurtaran görmüşsündür. Ben de bu filmde konunun içindeki o özneye, yani iyiliğe yoğunlaştım. Gerçekten mükemmel bir film oldu. Türk halkının kalbine dokunacağına bütün kalbimle inanıyorum. Altı, yedi yaşındaki çocukların bile aileleriyle birlikte izleyebileceği; içinden çok şey öğrenilecek, Aşık Veysel'i tanıyacakları, güzel mesajlar taşıyan bir film oldu. Altı yıllık bir projeydi. Yazarken de, çekerken de, montajlarken de büyük emek verdim. Bugün siz karar vereceksiniz, cuma günü de halkımız karar verecek. Ama ben ortaya çıkan işten çok memnunum. Gülsüm Kabadayı ve Umut'un dünyaya yayılan ilik hikayesi bugün seyirciyle buluşacak. Biz de sizlerle birlikte tepkileri göreceğiz. Kalbim ve vicdanım çok rahat, çünkü elimden gelenin fazlasını yaptım. Günde 20-22 saat çalıştım. Bugün ise gönül rahatlığıyla filmimi Türk halkıyla buluşturmaya hazırım" dedi.

ARI: DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK

Yönetmen Gökhan Arı ise "Geçen yıl temmuz ayında Mustafa Bey'le bu projeyi konuşmaya başladık. Kendisi senaryoyu bana verdi, o akşam hemen okudum ve çok etkilendim. Mustafa Bey için bu proje altı yıllık bir süreçti; benim içinse yaklaşık bir buçuk yılı kapsadı. Ocak ayında hazırlıklara başladık. Yaklaşık on iki, on üç haftalık bir hazırlık sürecimizin ardından nisan ayında çekimlere başladık ve mayıs sonunda tamamladık. O günden bu yana da durmadan çalıştık. Yaklaşık birkaç gün öncesine kadar filmi defalarca izleyip üzerinde son dokunuşlarımızı yaptık. Gece gündüz emek verdik ve sonunda ortaya çok iyi bir proje çıktığını düşünüyorum. Filmin de anlattığı gibi, aslında özeti çok basit: Dünyayı iyilik kurtaracak. Ben buna iki kelime daha eklemek istiyorum: İyilik iyidir. ve son olarak şunu söylemek isterim: Türk seyircisine hatırlatmak isterim ki, sinema sinemada izlenir. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

DUYAR: 'İYİ Kİ OYNAMIŞIM' DİYORUM

'Bi Umut' filminin galasında konuşan Hülya Duyar da "Gülsüm Kabadayı'yı oynamak gerçekten çok kıymetli bir deneyimdi. Hala o duyguyu hissediyorum, sanki bitmedi. Senaryoyu okuduğum andan itibaren, oynadığımız her sahnede aslında sadece oynamadık; hissettik. Bunu bütün oyuncu arkadaşlarım, yönetmenimiz ve ekipteki herkes yaşadı. Gülsüm Kabadayı'yı anlatmak gerçekten büyük bir heyecandı. Hala çok heyecanlıyım ve 'İyi ki oynamışım' diyorum. Bu benim için büyük bir şans. Böyle değerli bir karakteri canlandırma fırsatı verdiği için Gülsüm Hanım'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KABADAYI: UMUT BİR GÜNEŞTİR

Hikayesi filme konu olan Gülsüm Kabadayı ise "Ben Gülsüm Anne olarak, öncelikle bu gece için çok mutluyum. Bundan altı yıl önce Mustafa oğlumla tanıştım. O günden beri aramızda çok özel bir bağ oluştu. Aslında bu işe film olsun diye bakmadım. Rabbim böyle istedi. Zaten oğluma 'Umut' adını vermiştim; çünkü o dünyaya umut olacaktı. Mustafa oğlumla konuştuğumuzda, 'Ne olsun adı?' diye sordu. 'Bi Umut olsun' dedim. Çünkü zenginin içinde de, fakirin içinde de umut vardır. Dedim ki, 'Evladını doğuran kadın bu beşiği sallıyorsa, bütün dünyayı sallar.' Önce Allah'ın izniyle, sonra senin emeğin ve aklınla bu film dünyaya çok güzel bir ışık olacak. İnsanlığı, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı ve vicdanı herkese aşılayacağız. Çünkü günümüzde neler görüyoruz. Evlatlarını sokağa bırakanlar, engellilere hor bakanlar. İşte bu film onlara bir cevap gibi. Güzel bir ışık olacak. Ben her zaman diyorum: Umut bir güneştir. O güneş doğduğunda, ay da yıldızlar da ortaya çıkar. Sağanak gibi tüm dünyaya insanlığı, sevgiyi ve merhameti yayar. Kalbimizdeki vicdanla, sevgiyi tüm dünyaya sarın çocuklar" dedi.