Bayraklı Belediyesi Yamanlar'da Kültür Merkezi ve Anaokulu İnşa Ediyor

Bayraklı Belediyesi'nin Yamanlar'da hayata geçireceği Yunus Emre Kültür Merkezi, Anaokulu ve Düğün Salonu'nun temeli atıldı. Başkan Serdar Sandal, "Bölge halkına bir sözümüz vardı! O sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kentin farklı noktalarında, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yaşama geçirdiği projelerle fark yaratan Bayraklı Belediyesi, Yamanlar Yunus Emre Kültür Merkezi, Anaokulu ve Düğün Salonu'nun temelini görkemli bir törenle attı. Törene, Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Rönesans Holding yöneticileri Süha İnan, Engin Yıldırım, Yamanlar Alevi Kültür Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt, meclis üyeleri, İl ve İlçe Yöneticileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesinde Bahar Almaç ve orkestrası mini bir konser verirken, katılımcılar dökülen ilk beton için butona birlikte bastı.

BİR ANAOKULU DAHA

Yamanlar Pazar Yeri yanındaki arazide hayata geçecek Yunus Emre Kültür Merkezi, Anaokulu ve Düğün Salonu Projesi, 947 metrekare alan üzerine inşa edilecek. 3 katlı kültür merkezinin içinde etkinlik alanlarının yanı sıra düğün salonu ve 4 derslikten oluşacak anaokulu da yer alacak. Bodrum katında konuklar için bir de otopark olacak. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen proje, bölgenin önemli bir eksiğini kapatacak.

"ŞİMDİ GÜZEL ŞEYLER YAPMA ZAMANI"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Burada daha önceden var olan tesisin, Cemevine tahsisli düğün salonunun yıkılma sürecini birlikte yaşadık. Şundan emin olun ki, o süreçte CHP'nin bir dahili yoktu! Ben öncelikle Bayraklı Belediye Başkanı olarak, yıkılan düğün salonu adına hepinizden özür diliyorum. Bu saatten sonra hiçbir Allah'ın kulu inanç merkezlerine elini uzatamayacak. Geçmişin kavgasıyla bir yerlere varamayız. Birileri gelip yıktı şimdi biz de daha iyisini yaparak bir de anaokulu kazandırarak inşaata başladık. Şimdi güzel şeyler yapma zamanı. Yapacağımız kreş, İzmir'in en güzellerinden biri olacak ve özel okullardaki donanımı buraya getireceğiz. Çocuklarımız kolejlerde hangi eğitimi alıyorsa buradaki çocuklarımız da aynı eğitimi alacak. Düğün Salonu'nu da tamamlayıp tekrar inanç merkezimize tahsis edeceğiz. Halkımıza verdiğimiz sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Temelini attığımız bu tesis tüm Bayraklı'ya hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"GELECEĞİN ATATÜRKÇÜLERİ YETİŞECEK"

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Bayraklı'ya kazandırılan kültür merkezi ve eğitim tesisi için Bayraklı halkını, başkanımızı ve bürokratlarımızı kutluyorum. Laik eğitim ve çağdaş, özgür düşünceyle Atatürk'ün yolunda yaratıcı yurttaşlar yetiştirmek üzere tesisin Bayraklı'ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

BAŞKAN SANDAL'A TEŞEKKÜR

Bayraklı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yamanlar Mahallesi Muhtarı Kemal Aydın, "Yıkmak en kolayı ama yapmak daha zor ve önemli. Mahallemize yeni bir kültür merkezini daha donanımlı haliyle kazandıran başkanımıza teşekkür ediyoruz. 30 bin nüfuslu ve çoğunluğu dar gelirli ailelerden oluşan Yamanlara bu hizmetin kazandırılması son derece önemli ve anlamlı. Her zaman birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Onur Mahallesi Muhtarı Hasan Aydemir ise "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik süreç hepimizin belini büktü. Hiçbirimiz çocuklarımızı özel okullara gönderebilecek durumda değiliz. O bakımdan buraya kazandırılan kreşimiz ve kültür merkezimiz önemli ihtiyacı karşılayacak ve yakın zamanda Onur Mahallesi'nde de bir kreş çalışması olacak. Eğitime ve ilçemize desteklerinden dolayı başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Yamanlar Alevi Kültür Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt da şunları söyledi:

"Bugün burada bu özel günde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Biz Alevi yurttaşlar bugüne kadar kimseye biat etmedik etmeyeceğiz de. Yıkımla birlikte kaldırılan tabelanın yeniden asılması onurunu bize yaşatan başkanımız Serdar Sandal'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."