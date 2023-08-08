Bakımevi Çalışanı Ahmet Samet Günaydın, Osmanlı Zihgiri Yapımını Öğrenerek Türkiye'ye Yayıyor

SİVAS'ta bir bakımevinde acil tıp teknisyeni olarak çalışan ve atlı okçulukla da uğraşan Ahmet Samet Günaydın (24), internette Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet'in gül koklarken çizilmiş portresindeki parmağında bulunan zihgire merak salarak yapımını öğrendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Geleneksel El Sanatları Sanatçısı' belgesi alan Günaydın, manda boynuzu, kehribar, kemik ve ağaç çeşitlerinden ürettiği zihgirleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Kentte özel bir bakımevinde acil tıp teknisyeni olarak çalışan Ahmet Samet Günaydın, 2015 yılında lise öğrencisiyken geleneksel okçuluğa merak sardı. Okçulukta yer alan zihgirin varlığını bildiği halde hiç kullanmayan Günaydın, internette gezinirken Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet'in gül koklarken çizilmiş portresine denk geldi. Fatih Sultan Mehmet'in portredeki parmağında bulunan zihgiri fark eden Günaydın, Tokat Gaziosmanpaşa Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Nadir Oflaz'a zihgir ile atış yapmak istediğini iletti. O dönem hediye edilen gümüş zihgirden yola çıkan Günaydın, kendisi de üretmek amacıyla çaba gösterdi. Kısa sürede zihgir yapımını öğrenen Günaydın'a, 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Geleneksel El Sanatları Sanatçısı' belgesi verildi. Günaydın şimdilerde manda boynuzu, kehribar, kemik ve ağaç çeşitlerinden yaptığı zihgirleri başta geleneksel okçulukla uğraşanlar olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

TÜRKİYE'NİN BÜTÜN OKÇULUK KULÜPLERİNE GÖNDERİYORUZ'

Zihgir yapımına merak üzerine başladığını anlatan Ahmet Samet Günaydın, 2015 yılında geleneksel okçuluğa başladım. 2016'dan 2019 yılına kadar da atlı okçulukla uğraştım. 2018 yılları civarında zihgir yapımı ile uğraştık. 2022 yılında da geleneksel zihgir yapımı için belgemi aldım. Zihgir geleneksel okçuluğun bir parçasıdır. Ama genel olarak kullanılan şey. Bu benim dikkatimi çekti. Yapan usta da az olduğu için bir araştırma gereği duydum. Çok bir kaynak da elimizde yoktu. Fatih Sultan Mehmet'in gül koklarken çizilmiş portresinde parmağındaki zihgir dikkatimi çekti ve araştırmaya başladım. Bir bıçakçıdan bir manda boynuzu parçası aldım. Zamanla işlemeye başladım ve Osmanlı formunda bir zihgiri ortaya çıkarmaya başladık. Tabi kaynak olmadığı ve usta az olduğu için, yapım videosu falan da yoktu. İlk zihgiri yapmak 1 ayımı aldı. En çok manda boynuzu talep görüyor. Çünkü hem doğal malzeme, hem de bu işin sağlam, dayanıklılık anlamında en efdal şeyi manda boynuzudur. Yaptığım zihgirleri Türkiye'nin hemen hemen bütün şehirlerindeki kulüplere gönderiyoruz dedi.

'FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU İLHAM KAYNAĞI OLDU'

Kendisini bu sanata yönelten şeyin Fatih Sultan Mehmet'in portresi olduğunu belirten Günaydın, Fatih Sultan Mehmet'in o gül koklarken portresindeki yüzük bize ilham kaynağı oldu. Fatih Sultan Mehmet'in açtığı kapı, bize yol gösterdi. Belgemizi aldık, yolun daha başındayız. Ömrümüz yettiği sürece de bu işi sürdürüp, gelecek nesillere de aktarmayı hedefliyoruz diye konuştu.