Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor

"Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor"
CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar
İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi

Bakan Ersoy'dan Kültür Yolu Festivali için açıklama: Diğer şehirler de dahil edilecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali projesinin büyükşehirler statüsünde sürdürüldüğünü belirterek, "Büyükşehirler tamamlandıktan sonra diğer şehirlerimizi de kademeli dahil edeceğiz" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi temas ve açılışta bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Ersoy, ilk olarak Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti. Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Ersoy, daha sonra Vali Yiğitbaşı ile görüştü. Bakan Ersoy, valilik ziyaretinin ardından Zafer Meydanı'nda bulunan Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. İçerisinde çok amaçlı salonlar, atölyeler, eğlence salonları, oyun ve sergi alanları, çocuk ve yetişkin okuma salonları ile terasın bulunduğu 2'si bodrum toplam 6 katlı kütüphane binasının açılışını yapan Bakan Ersoy, protokol üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Ersoy kütüphane açılışının ardından Ayazini köyüne geçti. Burada yapımı süren karşılama merkezinde incelemelerde bulunan Ersoy, vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ersoy, bazı otellerde de incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy'dan Kültür Yolu Festivali için açıklama: Diğer şehirler de dahil edilecek

"BÜYÜKŞEHİRLER TAMAMLANDIKTAN SONRA DİĞER ŞEHİRLERİMİZİ DE KADEMELİ DAHİL EDECEĞİZ"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilerin Afyonkarahisar'ın, Kültür Yolu Festivali projesine dahil edilip edilmeyeceği yönündeki sorusu üzerine, "Bu projeler biliyorsunuz büyükşehir statüsünde öncelikli gidiyor. Şu anda büyükşehirler tamamlandıktan sonra diğer şehirlerimizi de kademeli dahil edeceğiz. İlk etapta büyükşehirlerin dahil edilmesi gerekiyor, biraz daha vakti var" dedi. Ersoy, Afyonkarahisar ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine "Afyonkarahisar'a ilk kez gelmiyorum, yıllardır geliyorum. Bu bölge özellikle konsantre olmamız gereken bir bölge olduğunu düşünüyorum. İnşallah küresel turizmde hak ettiği yeri alacak. Potansiyeli çok fazla" diye konuştu.

Bakan Ersoy'dan Kültür Yolu Festivali için açıklama: Diğer şehirler de dahil edilecek

SANDIKLI'YA YENİ KÜTÜPHANE: 100. YIL KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'daki programının devamında Sandıklı ilçesinde yeni inşa edilen 4 katlı 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Öğrenciler tarafından çiçek verilen Bakan Ersoy, Sandıklı Gardaş Yarenler Grubu'nun halk oyunu gösterisini izledi. Bakan Ersoy'a; Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri, il ve ilçe protokolü de eşlik etti. Bakan Ersoy ve beraberindekiler kurdele keserek, kütüphanenin açılışını yaptı. Kütüphanenin çok amaçlı, 7'den 70'e herkesin kullanabileceği düzeyde olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, kütüphanenin şu anda haftanın 7 gün açık olduğunu, ilerleyen dönemlerde 7 gün 24 açık olmasının planlandığını aktardı. Kütüphanedeki alanları gezen Bakan Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy'dan Kültür Yolu Festivali için açıklama: Diğer şehirler de dahil edilecek

Bakan Ersoy'dan Kültür Yolu Festivali için açıklama: Diğer şehirler de dahil edilecek

Bakan Ersoy'dan Kültür Yolu Festivali için açıklama: Diğer şehirler de dahil edilecek

Bakan Ersoy'dan Kültür Yolu Festivali için açıklama: Diğer şehirler de dahil edilecek

Bakan Ersoy'dan Kültür Yolu Festivali için açıklama: Diğer şehirler de dahil edilecek
Haberler.com / Umut Halavart - Kültür Sanat
img

Emekli ve asgari ücretliyi isyan ettiren adisyon
img

Kazandığı para öyle böyle değil
img

O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

12 yaşındaki Esra'nın ölümünde korkunç şüphe
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.