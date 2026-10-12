Antalya'da Muhittin Selamet'in anısına sanat etkinliği beşinci kez düzenlendi

ANTALYA'da 2016 yılında hayatını kaybeden ressam Muhittin Selamet'in anısını yaşatmak amacıyla 2017 yılında Kandiller Sokağı'nda başlatılan sanat etkinliği, yıllar içinde büyüyerek Üçkapılar'ı da kapsayan sanat buluşmasına dönüştü.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde ressam Muhittin Selamet'in anısını yaşatmak amacıyla başlatılan sanat etkinliği, dokuz yılı aşkın sürede farklı disiplinlerin buluştuğu bir organizasyona dönüştü. 2017 yılında Kandiller Sokağı'nda resim çalıştayıyla başlayan etkinlik, ilerleyen yıllarda Üçkapılar'ın da programa dahil edilmesiyle genişledi. 'Üç Kapılarda Buluşalım' adıyla sürdürülen etkinlik, bu yıl beşinci kez düzenlendi. Uluslararası Kaleiçi Festivali kapsamında gerçekleştirilen programda akademisyenler, öğrenciler ve ziyaretçiler sanatın farklı alanlarında bir araya geldi.

MUHİTTİN SELAMET'İN ANISINA BAŞLADI

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Terlan Mehdiyeva Azizzade, etkinliğin ortaya çıkış sürecini anlattı. Ressam Muhittin Selamet'in 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının anısını yaşatmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Azizzade, ilk etkinliği 2017 yılında gerçekleştirdiklerini söyledi. Kandiller Sokağı'nda düzenlenen ilk çalıştayın zamanla büyüdüğünü ifade eden Azizzade, "2017'de hocamız Muhittin Selamet'in anısına katılalım dedik. Kandiller Sokağı'nda, Antalya Kültür Sanat Derneği'nin de katılımıyla bir ekiple resim çalıştayı yaptık. Ardından etkinlik genişledi ve Üçkapılar'ı da dahil ettik. Sonra 'Üç Kapılarda Buluşalım 1, 2, 3, 4' derken bu yıl beşincisini yaptık" diye konuştu.

FARKLI SANAT DİSİPLİNLERİ BULUŞTU

Etkinliğin yıllar içinde kapsamının genişlediğini belirten Azizzade, AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinin farklı sanat dallarında çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti. Resim ve heykel çalışmalarının yanı sıra linol baskı, fotoğraf, kolaj ve kısa film atölyelerinin de programa dahil edildiğini aktaran Azizzade, ziyaretçilerin de üretim sürecine katılabildiğini söyledi. Azizzade, "Sonuçta sanat üreten bir kurumun toplumla bütünleşmesi lazım. Biz bir konuya odaklanmıyoruz, tamamen disiplinler arası bir etkinlik düzenliyoruz. Çalıştaylara gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler de çalışmaların içine giriyor. Onlar için de çok ilginç oluyor" dedi.

Kısa film çalışmaları kapsamında öğrencilerin Kaleiçi'nin tarihi dokusunu konu alan bir senaryo hazırladığını anlatan Azizzade, yaklaşık 15 öğrencinin katıldığı çalışmada senaryonun iki günde oluşturulduğunu, ardından çekimlere geçildiğini belirtti. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen linol baskı ve diğer atölyelerin de ziyaretçilerden ilgi gördüğünü ifade etti. Festival kapsamında tarihi Kaleiçi'nin sokaklarında gerçekleştirilen etkinliklerin, sanat ile kentin kültürel mirasını bir araya getirdiğini kaydeden Azizzade, önceki yıllarda da farklı temalarla çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Azizzade, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Üçkapılar ve Kandiller Sokağı'nda etkinlikler düzenlediklerini, bu çalışmalar sırasında ortaya çıkan eserlerin biriktirilerek sergiye dönüştürülmesi için hazırlık yaptıklarını anlattı.

'HOCAMIZIN ANISINI YAŞATMAK LAZIM'

Etkinliğin çıkış noktasının Muhittin Selamet'in hatırasını yaşatmak olduğunu vurgulayan Azizzade, sanatçının Antalya'nın sanat hayatındaki yerinin unutulmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Selamet'in uzun yıllar sanat ürettiğini ve Türk çağdaş resim sanatında iz bıraktığını belirten Azizzade, "O yüzden onun anısını burada yaşatmak lazım. Eğer biz yaşatmazsak inanın ki belki de zamanla unutulur. Biz her sene buraya bir afiş asıyoruz, bir çalıştay yapıyoruz. Onun anısına sergi ve etkinlikler de düzenledik. Biraz da vefa var; hocamızı unutmayalım istiyoruz" diye konuştu.

Selamet'in Kaleiçi esnafı tarafından da tanındığını ve sanatçıyla ilgili anıların halen anlatıldığını kaydeden Azizzade, iyi bir sanatçı olmanın yanı sıra iyi bir insan olarak hatırlanmanın da önem taşıdığını ifade etti.

'KANDİLLER SOKAĞI'NDAN ÜÇKAPILAR'A UZANDI'

2017'de başlayan etkinliğin bugün daha geniş bir alana yayıldığını belirten Azizzade, sanat çalışmalarının farklı disiplinlerle sürdürülmeye devam edeceğini söyledi. Azizzade, "2017'de başladığımız bu yolculuk, Muhittin Selamet anısına başladı ve bugün genişledi. Kandiller Sokağı'ndan çıktık, Üçkapılar'dan başlayarak Kandiller Sokağı'nı da dahil ettiğimiz etkinliği sürdürüyoruz. Hocamızın hatırasıyla başlayan süreçte ekibimiz de genişledi. Farklı disiplinlerde, farklı alanlarda eserler üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı