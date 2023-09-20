Altın Portakal 'Sonsuza Kadar' sloganıyla 60'ıncı yolculuğuna başlıyor

BU yıl 'Sonsuza Kadar' sloganıyla düzenlenen 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Festivalin jüri başkanlığını, daha önce 2 kez Altın Portakal ödülü kazanan Demet Akbağ yapacak.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve 7-14 Ekim'de gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 60'ıncısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Festivalin başkanlığını bu yıl Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlendi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı, daha önce iki kez Altın Portakal Ödülü'nü kazanan Demet Akbağ olurken, jüri üyeleri arasında geçen sene 'Karanlık Gece' filmi ile En İyi Film Ödülü'nü kazanan Özcan Alper, Ali Aga, Ayşegül Aldinç, Mehmet Günsür, Onur Saylak, Sema Kaygusuz yer aldı.

10'uncu kez düzenlenecek Antalya Film Forum'da da bu yıl 202 başvuru arasından seçilen 26 proje jürinin karşısına çıkacak. 550 bin lira ödülün dağıtılacağı Film Forum kapsamında bazı şirketler de 1 milyon lira üzerinde post prodüksiyon desteği verecek. Forumda bu sene Cannes, Berlin, Toronto, Venedik, Selanik gibi önemli festivallerin programcıları; Fransa, Almanya, Hollanda, Yunanistan, Bulgaristan, İngiltere, İsviçre, Çekya, Polonya, Estonya, Meksika, Finlandiya ve Katar'dan satış temsilcileri, yapımcılar, film fonu yöneticileri ağırlanacak.

'ÖZÜNE DÖNDÜRDÜK'

Festival Başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türk sineması için çok onurlu zamanlara tanıklık ettiklerini söyledi. Böcek, "Ülkemizin ilk ve en uzun soluklu festivali, Antalya'mızın gururu olan Altın Portakalımız, bizden önce fazlaca yara almış ve tahrip edilmişti. Göreve gelir gelmez festivalimize hak ettiği değeri yeniden vermenin sorumluluğuyla hareket ettik ve 56'ncı yılında Altın Portakalımızı özüne döndürdük. Türk sineması ve bileşenleriyle daha anlamlı olan festivalimizin sönen ışığı yeniden parladı" dedi.

'ALTIN PORTAKALIMIZIN IŞIĞINI HİÇ SÖNDÜRMEDİK'

Tüm sinemaseverleri festivale davet eden Böcek, "'Sinema sonu olmayan bir yolculuktur' düşüncesinden yola çıkarak görsel tasarımcı Galip Aksular tarafından hazırlanan 60'ıncı yıl afişimizi sizlerle paylaşmanın mutluğunu yaşıyor ve festivalimizin sonsuza kadar var olmasını diliyorum. 4 yıl boyunca festivalimizin sahip olduğu değerleri koruması ve güçlendirmesi için durmaksızın çalıştık ve bugün ona kattığımız yeniliklerle birlikte 60'ıncı yılı karşılıyor olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu süreçte, dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını, şehrimizin ciğerlerini yakan Manavgat yangını, ekonomik kriz gibi pek çok olumsuzluğa rağmen Altın Portakalımızın ışığını hiç söndürmedik. Bugün, 60'ıncı yılı böyle bir gururla karşılıyorsak bu mücadelemiz ve destek olanlardan aldığımız güç sayesindedir" diye konuştu.

'BENİM İÇİN GURUR VERİCİ'

Antalyalılarla beraber olmanın heyecanını yaşayacağını söyleyen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Demet Akbağ, "Antalya Altın Portakal ödülleri oyuncular ve bütün sektör için her zaman çok heyecan verici. Sektörü buluşturur, insanları kaynaştırır, birlikte bir şey izlemenin sevinciyle, sinemanın birleştirici yanını en güzel görebileceğiniz etkinlilerden biridir. Ben 60'ıncı yılda jüri başkanı olduğum için gurur duyuyorum ve çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok gurur verici. Hem ödülünü aldığım festivalde jüri başkanı olmak. Daha önce burada 2 ödül aldım. O zamanlar genç kızlık dönemimdeydim. Çok şaşırmıştım. 2 kıymetli heykelciğim evde durur" dedi.

1 MİLYON 945 BİN LİRA ÖDÜL

Festivalin İdari Direktörü Cansel Tuncer, "Altın Portakal Film Festivali'nin 60'ıncı yılında merkezde yapacağımız yoğun programların yanı sıra Antalya'mızın Alanya, Manavgat ve Kumluca ilçelerine de konuk olacağız. Festivalimizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel olarak Tolga Örnek'in 1998 yapımı Atatürk belgeseliyle açacağız. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na başvuran 43 filmden 10'u, Ulusal Belgesel Film Yarışması'na başvuran 56 filmden 8'i, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na başvuran 164 filmden 14 film yer alacak. Festival kapsamında sinema sektörünü bu yıl toplam 1 milyon 945 bin lira ödül ile destekleyeceğiz" diye konuştu.

'KORTEJE KATILMAKTAN İMTİNA EDİYORLAR'

Geleneksel olarak düzenlenen korteje katılmayan sanatçılara sitem eden Antalya Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, "Bu festivali izleyerek oyuncu olmaya karar verdim. Bugün Antalya Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat yönetmeni olmanın şerefine eriştim. Altın Portakal sinema geleneğinin en önemli noktası bana göre korteji. Birçok dostumun, arkadaşımın bu korteje katılmaktan imtina ettiğini görüyorum. Bu sinema geleneğini ayakta tutmak zorundayız. Tüm dostlarımı 60'ıncısı düzenlenecek Altın Portakal kortejine davet ediyorum" dedi.

'KENTİN DÜNYADA TANINMASI İÇİN ÖNEMLİ'

Antalya Film Forum'un öneminden bahseden festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, "Festival aslında sadece film gösterilen bir etkinlik değil. Festival insanların bir araya geldiği, bir şeyler paylaştığı yer. Kent için de bir marka. Dünyada birçok küçük kent sadece festivalleriyle anılıyor. Cannes Film Festivali çok önemlidir ancak festival bittikten sonra Cannes çok sıradan bir kasaba. Altın Portakal, Antalya'nın önemli bir markası, bu kentin dünyada tanınması açısından çok önemli. Geçen yıl 78 binin üzerinde izleyiciye ulaştık, bu yıl daha da üzerine çıkmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalde Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem, Şerif Sezer'e Onur Ödülü, Aras Bulut İynemli ve Farah Zeynep Abdullah'a Başarı Ödülü verilecek.