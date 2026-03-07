Tekirdağ'da 74 yaşındaki ressam 40 yıldır hayallerini tuvale yansıtıyor

Tekirdağ'da yaşayan 74 yaşındaki ev hanımı ressam Perihan Kademlioğlu, çocukluk yıllarında başlayan resim tutkusunu 40 yıldır tuvale yansıttığı eserlerle sürdürüyor.

İlkokul yıllarında resme ilgi duyan Kademlioğlu, katıldığı bir yarışmada birincilik elde ederek yeteneğini erken yaşta gösterdi.

Evlendikten sonra iki çocuğunu büyütme sürecinde resme bir süre ara vermek zorunda kalan Kademlioğlu, yıllar sonra yeniden fırçasını eline alarak tuval başına geçti.

Yaklaşık 40 yıldır sanat çalışmalarını sürdüren Kademlioğlu, bu süreçte 5 kişisel sergi açtı, çok sayıda karma sergiye de katıldı.

Ressam Perihan Kademlioğlu, AA muhabirine, resim yapmanın kendisi için büyük tutku olduğunu söyledi.

Resimle ilk tanışmasının ilkokul yıllarında olduğunu anlatan Kademlioğlu, şöyle konuştu:

"Yağlı boyaya geçişim yaklaşık 40 yıl öncesine dayanıyor. Eserlerimde belli bir temaya bağlı kalmıyorum. O gün etkilendiğim olaylar, düşündüğüm ya da aklıma takılan bir konu varsa onları kendi renklerim ve çizgilerimle tuvale aktarıyorum."

Sanatın yalnızca üretmekten ibaret olmadığını dile getiren Kademlioğlu, sanatçıların toplumsal konulara dikkati çekmesi gerektiğini ifade etti.

Eserlerinde çoğu zaman toplumsal olaylardan etkilendiğini belirten Kademlioğlu, "Resimlerimi yapmadan önce kurguluyorum. Aklıma takılan düşünceler ya da beni etkileyen toplumsal olaylar varsa onları kendi iç dünyamda birleştirerek tuvale aktarıyorum. Sanatçı olarak izleyiciye bir mesaj vermemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

"Resimlerimde genellikle kadın figürlerini çalışıyorum"

Kademlioğlu, 40 yıldır hayallerini tuvale yansıtmanın kendisine huzur verdiğini dile getirdi.

İstanbul ve Amerika'da bazı özel koleksiyonlarda eserlerinin bulunduğunu anlatan Kademlioğlu, kadın figürlerinin çalışmalarında önemli yer tuttuğunu söyledi.

Kadınların yaşadığı sorunlara sanat yoluyla dikkati çekmeye çalıştığını aktaran Kademlioğlu, "Resimlerimde genellikle kadın figürlerini çalışıyorum. Kadınların dünyamızda çeşitli sorunları var. Bir sanatçı olarak bu konulara dikkati çekmek ve toplumu bilinçlendirmek istiyorum." diye konuştu.

Son kişisel sergisini "Kadın: Yeryüzünün Nabzı" temasıyla açtığını belirten Kademlioğlu, eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

"Her yıl sergi açmayı hedefliyorum"

Sanatseverlerin eserlerine ilgi göstermesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Kademlioğlu, bundan sonraki süreçte daha fazla üretmek istediğini anlattı.

Kadının toplumdaki önemine dikkati çeken Kademlioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadın, toplumun temel taşıdır. Kadın üretkendir, hayatı güzelleştirir. Kadının olmadığı bir toplum düşünülemez. Cumhuriyetin temel taşlarından biri de kadına verilen değerdir. Çocuklarımın eğitimine öncelik verdiğim için resimde biraz geç kaldım. 40 yıldır resim yapıyorum ama 5 sergi benim için az bir sayı. Bundan sonra her yıl farklı konularda sergi açmayı hedefliyorum."