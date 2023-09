7 Asırlık Gelenek Sanrıdas Dağının Zirvesinde Yaşatıldı

7 asırlık gelenek Sanrıdas Dağının 2300 rakımlı zirvesinde yaşatıldı

Farklı bölgelerden gelen 5 bin Yörük, Eren Baba etkinliğinde buluştu

DENİZLİ - Denizli'nin Beyağaç ilçesi sınırları içinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Sanrıdas Dağı Çiçek Baba zirvesinde yer alan 'Eren Baba'da etkinlikler bu yılda yoğun katılımla yapıldı. Kartal Gölü kenarında kurdukları çadırda geceyi geçiren Yörükler, sabah erken saatlerde patika yoldan yürüyerek Eren Baba'ya ulaştı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Sandıras Dağı zirvesinde 7 asırdan bu yana yapılan 'Eren Dede' etkinlikleri bu yılda yoğun katılımla yapıldı. Kartal Gölü etrafında kurdukları çadırlarda geceleyen Yörükler, sabah erken saatlerde yaklaşık 5 kilometrelik patika yoldan Çiçek Baba zirvesindeki Eren Baba'ya yürüyerek ulaştı. Burada okunan duaların ardından kurbanlar kesildi. Denizli, Muğla, Aydın ve Köyceğiz'den de etkinliğe katılım bu yıl geçen yıllara göre çok yüksek oldu. Yaklaşık 5 bin Yörüğü bir araya getiren etkinlikte, yüzlerce kurban kesildi.

Türkiye'de başka örneği yok

Türkiye'nin en geniş ve yoğun katılımlı Eren Baba etkinliğinin Sandıras Dağı Çiçek Baba zirvesinde yapıldığına dikkat çeken Araştırmacı Yazar İbrahim Afatoğlu, "Sandıras Dağında çiçek baba yatırının yanındayız. Bu çiçek baba yatırı 700 yıldan beri insanların gelip dilek dilediği dua ettiği kurban kestiği bir mekandır. Bu mekan bizim orta Asya dan, Türkmenistan'dan getirdiğimiz inançlarımızdan bir tanesi. Bu inancımız aslında Anadolu'nun çeşitli kesimlerinde olduğunu ben biliyorum mesela bizim Denizli'de Honaz dağında Babadağ'ın başında Eren Baba, Çökelez Dağı'nın başında Ellez Dedenin etrafında da aynı bu ritüeller 50 yıl evvel de oluyormuş. Ama oradaki törenler artık günümüzde yapılmaz hale gelmiş. Zaten Türkiye de bu şekilde orta Asya dan getirdiğimiz Eren Baba günü kutlamaları günümüzde sadece burada oluyor. Burada ağustos ayının son perşembe günü Denizli, Muğla, Aydın bölgesinden insanlar buraya araçlarıyla çıkıyor ve adak kesiyor. Zannediyorum burada 5 bin kişi var yaklaşık bin araba var. 500 veya 700 kurban kesiliyor burada. Buraya gelen insanlar, burada yaptıkları ritüelin yıl boyunca kendilerine bereket sağlık ve mutluluk getirdiğine inanıyorlar. Burada bu ritüellerin devam etmesi için bazı resmi kurumların da bu ritüellere disipline etmesi lazım. Burada bazen sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bazı hizmetler vermesi lazım ve insanların gelmesi için teşvik vermesi lazım. İnşallah bundan sonra 700 yıl sonra daha ritüel yaparlar. Bu çiçek baba yatırı 42 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde büyük bir mezardır. Buradaki insanlar dileklerinin kabul olması sağlıklı bir hayat yaşaması mutlu bir hayat için kesecekleri hayvanları veya çocuklarıyla beraber. 3 defa 5 defa 7 defa son olarak ta 9 defa dönerek dileklerinin kabul olması konusunda dua ediyorlar" dedi.

Gelenek yaşatılıyor

Eren Baba geleneğinin yaşatılması için belediye olarak her yıl Ağustos ayının son perşembesi etkinlikler düzenlediklerine dikkat çeken Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay ise "Bugün Denizli Beyağaç ilçesi ve Muğla Köyceğiz arasında 2 bin 300 rakımlı Çiçek Baba dağının eteklerinde eren etkinliğimizdeyiz. Yaklaşık 7 asırdır yapmış olduğumuz Eren etkinliğimizin bulunduğu noktadayız. Bu zirvede Beyağaç ta ki ve Köyceğiz'deki yani buralardaki Yörüklerin her yıl ağustos ayının son perşembe günü toplandıkları hasbihal ettikleri yarenlikler yaptıkları görüştükleri bir yer. Biz Beyağaç'lılar olarak gelirken buraya her yıl ağustos ayının perşembe gününden bir gün önce çarşamba günü Kartal gölü mevkiine çıkıyoruz. Burada eğleniyoruz ateşler yakıyoruz kurbanlar kesiyoruz ve ertesi gün şafak vaktiyle beraber 5 kilometre yaya yolunu kat ederek bu bölgeye geliyoruz. Burası bölge insanı tarafından kutsal sayılan yerlerden bir tanesi. Buraya gelmediğimiz zaman rızkımızın azalacağına inanıyoruz. Burası taş ve toprağın bereketli olduğu bir yer. ve bölge insanları da buradan taş ve toprak götürerek zahire ambarlarına topraklarına atıyorlar. Bu 7 asırlık geleneği biz belediye olarak destekleyerek yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bizi izleyenlere de önümüzdeki yıl ağustos ayının son perşembe günü eren etkinliğine bekliyoruz" şeklinde konuştu.