34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ünlü isimlere ev sahipliği yapacak - İstanbul'un en köklü festivali başlıyor

İstanbul Şile, 14-20 Ağustos tarihleri arasında 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'ndeki onlarca etkinlikle, birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapacak. Şile Bezi'nin değerini ve kültürünü koruma misyonuyla gerçekleştirilen festival, her yıl olduğu gibi yine birbirinden ünlü sanatçıları da ağırlamaya hazırlanıyor.

- İstanbul'un en köklü festivali başlıyor

İsmini 150 yıldır dokunan, işlenen, yörenin ekonomisini sağlayan, İstanbul'un coğrafi işaretli ilk ürünü olan Şile Bezi'nden alan, Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde 7 gün boyunca birbirinden farklı panel, söyleşi, konser ve etkinlikler düzenlenecek. Şile Bezi'nin değerini ve kültürünü koruma misyonuyla gerçekleştirilen, farklı ülkelere, kültürlere el sanatı değerlerini tanıtmayı ve korumayı amaçlayan festival, her yıl olduğu gibi yine birbirinden ünlü sanatçıları da ağırlamaya hazırlanıyor. Çok sayıda panel, söyleşi, atölye ve gösterilerin gerçekleşeceği festival boyunca; Emre Altuğ, Madrigal, Can Gox Adamlar, Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç, Ebru Yaşar sahne alırken her gün DJ performansları Şilelileri ve Şile'ye gelen turistleri coşturacak.

Sanatçılar 7 gün boyunca Şilelilere müzik ziyafeti yaşatacak

Festival Korteji ve açılış seremonisinin gerçekleşeceği 14 Ağustos Pazartesi günü Emre Altuğ konseri, 15 Ağustos Salı günü Ritüelleriyle Şile Bezi Atölyesi, Trio Dinletisi ve DJ performansı katılımcıları coşturacak. Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın sahne alacağı 16 Ağustos Çarşamba günü Madrigal Konseri, 17 Ağustos Perşembe günü Can Gox ve Adamlar aynı gün sahne alırken, Kültürel Mirasın Yeni Koruyucuları Ödüllerinin sahiplerini bulacağı 18 Ağustos Cuma günü, dokuma ustası Fırat Neziroğlu'nun canlı dokuma performansı ve sevilen sanatçı Murat Dalkılıç Şilelilerle buluşacak. 19 Ağustos Cumartesi akşamı ise Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarıyla eğlenceyi doruklara taşırken 20 Ağustos Pazar günü ünlü sanatçı Ebru Yaşar, şarkılarıyla festivalin son gecesine damga vuracak.

Unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz

Adına armağan edilen ve bu yıl 34'üncüsü gerçekleşecek olan festivali düzenlemekten ötürü büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "İstanbul'un yanı başındaki cenneti Şile'nin doğal güzellikleri, kültürel geçmişi ve tarihi dokusuyla birlikte önemli bir değeri olan Şile Bezi adına düzenlediğimiz festivale ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. 150 yıldır dokunarak işlenen ve bölgenin ekonomisine katkı sağlayan bu eşsiz ürün, İstanbul'un coğrafi işaretli ilk ürünü olmasıyla da ayrı bir öneme sahip. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde 7 gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Festivalimizde düzenlenecek paneller, söyleşiler, konserler ve diğer etkinlikler ile hem yerli hem de yabancı katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bu festivalin sadece Şile Bezi'nin değerini ve kültürel mirasını anlatmakla kalmayacağını aynı zamanda Şile'nin doğal güzelliklerini, tarihini ve kültürünü de dünyaya tanıtmak için önemli bir platform olduğunu vurgulayan Başkan Ocaklı, "Katılımcıların hem eğleneceği hem de öğreneceği bu etkinliklerle Şile'nin zenginliğini göstermek ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Tüm katılımcıları ve ziyaretçileri festivalimizde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Şile Bezi'nin değerini ve güzelliklerini bir araya getiren bu özel etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyor ve festivalin başarılı geçmesini diliyorum" dedi.